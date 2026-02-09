Fto si allea con Adutei per promuovere le destinazioni

Fto si allea con Adutei per promuovere le destinazioni
09 Febbraio 07:00 2026

Fto e Adutei, l’associazione delegati ufficiali del turismo estero in Italia, avviano un nuovo progetto di collaborazione dedicato al trade: “Focus Destinazioni Mondo”, un ciclo di appuntamenti periodici in presenza pensato per favorire un confronto diretto tra agenzie di viaggi e i tour operator con i rappresentanti ufficiali delle destinazioni estere operanti in Italia.

Gli incontri si svolgeranno a Milano, presso gli spazi di Confcommercio Milano in Palazzo Castiglioni, e avranno un format agile e concreto: tre destinazioni a rotazione per ogni serata, ciascuna con un intervento di circa 15 minuti seguito da domande e confronto operativo. A chiusura dell’appuntamento, un momento di networking permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza reciproca ed instaurare nuove relazioni professionali.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice e, allo stesso tempo, strategico: rendere più efficace il lavoro quotidiano del turismo organizzato, offrendo aggiornamenti puntuali su nuovi prodotti, itinerari ed esperienze, e ricostruendo – anche in chiave moderna – quel valore che da sempre fa la differenza nel settore: la relazione umana, la competenza professionale e la capacità di accompagnare i clienti verso una destinazione, con racconti di viaggio ed informazioni, ben prima della data di partenza.

«Con Focus Destinazioni Mondo vogliamo riportare al centro l’incontro tra professionisti: un confronto reale, utile e immediato, che aiuta le agenzie e i tour operator a costruire proposte migliori e innovative per i viaggiatori», dichiara Franco Gattinoni, presidente Fto.

«Il dialogo con il trade è fondamentale per raccontare in modo aggiornato e credibile le destinazioni. Questa collaborazione ci permette di creare occasioni strutturate di condivisione e di lavoro, con un approccio concreto e vicino alle esigenze degli operatori», aggiunge Kyriaki Boulasidou, presidente Adutei.

  Articolo "taggato" come:
AduteiFranco GattinoniFtoKyriaki Boulasidou
  Categorie
DestinazioniFlash

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

L’India riapre ai viaggi internazionali dal 15 ottobre

L’India riapre ai viaggi internazionali dal 15 ottobre

Madagascar, Nosy Be riapre al turismo internazionale

Madagascar, Nosy Be riapre al turismo internazionale

L’emozione vale più della meta: spinta sulle esperienze dall’Austria alla Giordania

L’emozione vale più della meta: spinta sulle esperienze dall’Austria alla Giordania