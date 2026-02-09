Fto si allea con Adutei per promuovere le destinazioni

Fto e Adutei, l’associazione delegati ufficiali del turismo estero in Italia, avviano un nuovo progetto di collaborazione dedicato al trade: “Focus Destinazioni Mondo”, un ciclo di appuntamenti periodici in presenza pensato per favorire un confronto diretto tra agenzie di viaggi e i tour operator con i rappresentanti ufficiali delle destinazioni estere operanti in Italia.

Gli incontri si svolgeranno a Milano, presso gli spazi di Confcommercio Milano in Palazzo Castiglioni, e avranno un format agile e concreto: tre destinazioni a rotazione per ogni serata, ciascuna con un intervento di circa 15 minuti seguito da domande e confronto operativo. A chiusura dell’appuntamento, un momento di networking permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza reciproca ed instaurare nuove relazioni professionali.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice e, allo stesso tempo, strategico: rendere più efficace il lavoro quotidiano del turismo organizzato, offrendo aggiornamenti puntuali su nuovi prodotti, itinerari ed esperienze, e ricostruendo – anche in chiave moderna – quel valore che da sempre fa la differenza nel settore: la relazione umana, la competenza professionale e la capacità di accompagnare i clienti verso una destinazione, con racconti di viaggio ed informazioni, ben prima della data di partenza.

«Con Focus Destinazioni Mondo vogliamo riportare al centro l’incontro tra professionisti: un confronto reale, utile e immediato, che aiuta le agenzie e i tour operator a costruire proposte migliori e innovative per i viaggiatori», dichiara Franco Gattinoni, presidente Fto.

«Il dialogo con il trade è fondamentale per raccontare in modo aggiornato e credibile le destinazioni. Questa collaborazione ci permette di creare occasioni strutturate di condivisione e di lavoro, con un approccio concreto e vicino alle esigenze degli operatori», aggiunge Kyriaki Boulasidou, presidente Adutei.