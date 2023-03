Fusione Destination Italia e Portale Sardegna: arriva l’ok delle assemblee societarie

Dopo il caso #voli e aeroporti dell’estate 2022, dovuti alla carenza di personale e al repentino aumento della domanda in #Europa, ci saremmo augurati che un anno di tempo sarebbe stato sufficiente a rimettere in piedi l’intero sistema del trasporto aereo europeo. Così non è stato, purtroppo, e i segnali arrivano da più parti.#Iata #estate