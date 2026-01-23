Futura riorganizza i Club

Non fare di tutta Futura un fascio. E anzi: segmentare e suddividere i villaggi per favorire – come una app di incontri – i migliori match tra clienti e strutture. Era uno dei pallini del direttore generale Stefano Maria Simei, ora andato a segno con la costruzione di quattro linee di prodotto. Vediamole una per una nel giorno del loro debutto nel catalogo 2026.

– Futura Club Original è l’essenza del villaggio italiano. Qui l’animazione ha un ruolo centrale, la socialità è parte integrante dell’esperienza, il clima dinamico è e partecipato. La formula tutto incluso e l’organizzazione delle attività rendono questa proposta adatta a famiglie e grupp.

– Futura Club Hotel Collection interpreta un’idea di soggiorno più raccolta e misurata, ispirata ai codici dell’ospitalità alberghiera. Le strutture, al mare come in montagna, si distinguono per comfort, cura del servizio e atmosfere rilassate. L’animazione è presente ma discreta, mentre i servizi personalizzabili rispondono alle esigenze di chi cerca privacy, tranquillità e qualità del tempo.

– Futura Club Smart intercetta una domanda orientata alla concretezza. È una proposta essenziale, con un buon rapporto prezzo-qualità, servizi funzionali, formule snelle e un’animazione leggera.

– Futura Club Experience raccoglie una selezione di resort internazionali offerti in esclusiva per il mercato italiano, in destinazioni come Egitto, Kenya, Tunisia e Portogallo. Con questa linea, proposta con trattamento all inclusive, l’esperienza va oltre il soggiorno, grazie allo stile italiano che caratterizza l’accoglienza e alla possibilità di integrare il viaggio con tour, escursioni e crociere.

Orientarsi tra i villaggi di casa Brunetti sarà, dunque, ora più intuitivo e immediato. E non è solo questione di marketing, come ben sottolinea Francesca Delmonte, cmo e innovation manager del t.o. La nuova architettura «è il risultato di un processo interno che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali»: dalla direzione al prodotto, agli uffici villaggi e ai team di gestione. Al duplice scopo di «offrire agli ospiti una guida chiara per scegliere la propria vacanza e valorizzare le specificità di ogni Club, per creare un sistema di prodotto coerente e riconoscibile».

CINQUE VILLAGGI IN PIÙ

La programmazione Club 2026 cresce anche in termini numerici: cinque villaggi in più, per un totale di 25 strutture con una “preferenza” per la gestione diretta e le partnership esclusive. Sul fronte Mare Italia, il t.o. issa la bandiera “Club” su Chiusurelle in Puglia e Baia Tropea in Calabria, già Futura Style. Entrambe gestite direttamente, testimoniano l’impegno dell’operatore nel consolidare il controllo sul prodotto.

La montagna, si è detto, torna protagonista con l’ingresso dei Futura Club Schlöss Rosenegg, sulle Alpi tirolesi, e Parc Hotel Posta, nel cuore delle Dolomiti altoatesine. New entry già annunciata, infine, quella egiziana: il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran, a Sharm el-Sheikh, capace di combinare clima favorevole, ottima accessibilità e alta riconoscibilità sul mercato.

SI EVOLVE ANCHE IL CATALOGO

Il catalogo Futura Club 2026, disponibile online (clicca qui per sfogliarlo) e presto nelle agenzie di viaggi, si evolve anche in termini editoriali: è infatti uno strumento pensato, non solo per raccontare il prodotto, ma anche per supportare il trade con una narrazione strutturata e coerente delle diverse anime dell’offerta.