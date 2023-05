Futura Vacanze, on air il nuovo spot 2023 “Risvegliati in un sogno”

Uno spot caratterizzato da un racconto basato su un perfetto equilibrio tra suspense e ironia. Futura Vacanze lancia una nuova campagna di comunicazione che si inserisce in un articolato piano di iniziative dedicate al consolidamento della brand awareness.

Con l’obiettivo di massimizzare la reach, l’azienda ha messo a punto un media-mix incentrato su una multicanalità di eco nazionale, che sarà accompagnato da un claim capace di esprimere l’effetto di un’esperienza in un villaggio Futura Vacanze: “Futura Vacanze, risvegliati in un sogno”. La campagna è on air, si protrarrà per cinque settimane fino al primo luglio e sarà distribuita sui principali canali televisivi Rai e Sky, con spot da 20 e 40 secondi, Radio 105, su una selezione dei principali siti web italiani e sulle maggiori piattaforme social, oggetto di sotto-campagne sviluppate ad hoc.

L’impostazione è funzionale al raggiungimento di più target, trasmettendo il valore del brand Futura Vacanze attraverso uno storytelling accattivante e capace di far sognare il tempo della vacanza come momento di rigenerazione e preziosa rottura della schematicità del quotidiano. Al centro della campagna, lo spot realizzato dalla società di produzione Twister Film, con la regia di Riccardo Grandi che ha al suo attivo oltre 150 spot e dall’idea creativa del documentarista Agostino Ferrente. Il ruolo di protagonista è stato affidato all’attrice Alessia D’Anna.

E’ il racconto di una donna in ufficio, mentre vive un progressivo sfocarsi dei confini della realtà, che le dà la straniante illusione di osservare da dietro a un vetro alcuni colleghi far festa in costume da bagno. Quando l’inversione dei piani di realtà si fa sempre più confusa, si inizia a sentire il jingle di Futura Vacanze, che funziona come un ponte multisensoriale tra mondi diversi e tra sogno e vita vissuta. A quel punto, si percepisce chiaramente che la donna sta sognando e viene risvegliata da sua figlia, accorgendosi di essere in vacanza su una bellissima spiaggia di un Futura Club.

«La nostra azienda – commenta Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze – è al centro di un processo di grande crescita su più fronti che abbiamo voluto testimoniare in modo accattivante, puntando su una campagna importante, caratterizzata da una raffinata leggerezza e da un’intelligente ironia. Obiettivo strategico dell’iniziativa è consolidare la brand awareness di Futura Vacanze. Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri che ci testimoniano un particolare apprezzamento dello spot».