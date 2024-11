G7 Turismo al via: nomi e temi in agenda

È giunta l’ora del primo e attesissimo G7 Turismo della storia italiana, preceduto dal Forum che nei giorni scorsi si è concluso con la firma del Patto per il Turismo. Il taglio del nastro, se così si può dire, è previsto per domani (mercoledì) alle 15 a Palazzo Spini Feroni, a Firenze. Padrona di casa, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che introdurrà i lavori del side event introduttivo dal titolo “Innovation, inspiration and sustainability”.

Nel suo ruolo di “presidente” della ministeriale, in programma nel capoluogo toscano giovedì 14 e venerdì 15, accoglierà i suo omologhi delle più grandi economie mondiali – Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea – oltre ai rappresentanti di Paesi e organizzazioni outreach, ovvero Arabia Saudita, Brasile, India, Egitto, Ocse e Un Tourism, il braccio delle Nazioni Unite che si occupa di turismo.

Le sessioni di lavoro, anticipa il Mitur, riguarderanno: turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano (lavoro, inclusione e competenze); digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Tornando all’evento introduttivo, moderato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, a cui si affiancheranno Leonardo Ferragamo, presidente di Salvatore Ferragamo, e Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice, il ministro Santanchè darà il benvenuto a una serie di prestigiosi ospiti, simbolo del talento e dell’eccellenza nostrana, affrontando il primo tema: “Tourism of tomorrow: visions and perspectives” sulla sinergia tutta italiana tra ispirazione imprenditoriale e innovazione tecnologica.

Seguirà il panel “Inspiration – Creatività e sinergie con il Made in Italy” in cui una serie di grandi nomi racconteranno in che modo hanno portato il loro know-how e le loro competenze nel mondo del turismo: il cantante e imprenditore Andrea Bocelli; l’amministratore delegato di Cipriani Industria, Arrigo Cipriani; il presidente e amministratore delegato di Starhotels Elisabetta Fabri; Leonardo Ferragamo; la stilista e vp di Aeffe, Alberta Ferretti. E ancora: Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotels; Alberto Galassi, ad del Gruppo Ferretti; e Greg O’Hara, founder e senior managing director Certares e chairman del Wttc.

Spazio poi alla sessione “Innovation – L’accelerazione epocale dell’Ai”, in cui il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta, esporrà in che modo l’impatto dell’intelligenza artificiale sta cambiando e cambierà le abitudini dei viaggiatori e l’industria del turismo.

Il side event si chiuderà con il panel dal titolo “Sustainability – La sostenibilità oltre la sostenibilità” a cui prenderanno parte il presidente di Sina Hotels, Bernabò Bocca; l’imprenditore Flavio Briatore; il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio; l’executive vp services Europe di Mastercard, Michele Centemero; il presidente e ceo di Wttc, Julia Simpson; il presidente di Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli; l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone; il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi; l’ad di Msc Cruises Gianni Onorato e l’ad di Costa Crociere Mario Zanetti. La discussione verterà sugli investimenti in infrastrutture e strumenti finanziari orientati rendere il turismo del futuro realmente sostenibile.

Al termine delle discussioni, i partecipanti faranno visita al Museo Ferragamo.

La due giorni di lavori veri e propri prenderà il via alle 8.30 di giovedì 14 con la cerimonia in cui il ministro Santanchè accoglierà prima i ministri del G7 e alle 10 quelli dei Paesi outrech. Alle 12.15 è prevista la foto di famiglia sotto il loggiato in piazza della Signoria.

Durante la prima giornata della ministeriale è prevista, alle 15, la visita al borgo di Monteriggioni e di Abbadia Isola, dove i ministri arriveranno a bordo di un treno storico. Chiuderà la giornata l’esibizione de “Il Volo” presso Palazzo Gondi.