Garibaldi Hotels, Anastasia Moro è il nuovo direttore marketing

Garibaldi Hotels annuncia l’ingresso di Anastasia Moro nel ruolo di direttore marketing. La nomina consolida la struttura manageriale del Gruppo, con l’obiettivo di supportarne l’espansione e far fronte alle sfide legate a digitalizzazione e innovazione.

Anastasia Moro, 42 anni, vanta oltre 15 anni di esperienza nella definizione, governance e implementazione di strategie di marketing e comunicazione cross-channel a livello nazionale e internazionale, con focus su brand equity e crescita del business.

Dopo la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi di Bari e un Master in Marketing e comunicazione d’impresa conseguito all’Accademia di comunicazione di Milano, Moro ha avviato il proprio percorso professionale nell’ambito delle ricerche di mercato. Nel 2011 è approdata al Gruppo Stellantis e nel 2022 è rientrata in Puglia, sua terra di origine, per intraprendere nuove sfide professionali.

«Assumere la responsabilità del marketing Garibaldi Hotels oggi – commenta Anastasia Moro – significa affrontare una sfida di sistema, in cui la capacità di leggere il contesto, valorizzare i dati e integrare in modo consapevole le nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, è fondamentale per generare valore e differenziazione in un settore esposto al rischio di standardizzazione. In questo scenario il marketing ha un ruolo strategico nel governare la complessità, orientando innovazione e dati al servizio di un brand già distintivo, con l’obiettivo di rafforzarne nel tempo la rilevanza attraverso scelte misurabili, coerenti e sostenibili, mantenendo al centro le persone che rappresentano il cuore dell’ospitalità Garibaldi».

«L’ingresso di Anastasia Moro nel team – sottolinea Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels – avviene in una fase particolarmente rilevante per il nostro Gruppo e per l’intero comparto dell’ospitalità, caratterizzato da un forte rischio di commoditizzazione dell’offerta, un cliente sempre più orientato a standard distintivi, una forte accelerazione digitale e l’impatto sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale sui processi di marketing, distribuzione e relazione con l’ospite. La sua esperienza poliedrica e le sue competenze saranno una leva strategica per valorizzare i nostri progetti di ospitalità con una visione orientata al futuro».

La foto è stata tratta dal profilo linkedin di Anastasia Moro