Garibaldi Hotels assume 130 persone: open day al via

03 Febbraio 07:00 2026

Garibaldi Hotels lancia il recruiting tour 2026, il più capillare di sempre, pensato per rendere accessibile e immediata la scoperta delle opportunità per i talenti del settore.

Il Gruppo – caratterizzato da un’offerta di ospitalità trasversale che spazia tra resort, club, hotel e dimore storiche – è alla ricerca di 130 figure professionali da inserire nelle 14 strutture ricettive presenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige, oltre a nuove posizioni presso la sede centrale di Ostuni (Br).

Numerose le opportunità lavorative, rivolte a profili manageriali e operativi, nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza. Il Gruppo offre inoltre tirocini formativi per laureati e diplomati interessati ai settori booking e amministrazione, da svolgere presso la sede pugliese di Ostuni (Br).

Il recruiting tour di Garibaldi Hotels, articolato in 10 open day, prenderà il via l’11 e il 12 febbraio presso due strutture del gruppo, a Matera e Lecce. Le attività di selezione proseguiranno nei mesi di febbraio e marzo con ulteriori appuntamenti in alcune delle principali città d’Italia: Catania, Palermo, Cosenza, Bari, Ostuni e Roma.

«Il capitale umano è il motore della strategia Garibaldi Hotels: investire nelle persone significa rafforzare l’attrattività del comparto turistico e far riscoprire la passione per questo lavoro», ha affermato Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Garibaldi Hotels
