Gattinoni “macina” fam trip: già undici viaggi per 210 agenti

Si è appena concluso il primo semestre 2024 e Gattinoni fa un bilancio dei viaggi organizzati appositamente per le agenzie, affiliate e di proprietà, del network.

Sono stati 11 i fam trip che hanno coinvolto oltre 210 agenti, con viaggi in Italia, Europa, medio e lungo raggio.

Molteplici gli obiettivi: consentire agli agenti di conoscere le destinazioni che propongono, premiare le agenzie che performano meglio, stimolare le vendite su alcune destinazioni, rafforzare la partnership con tour operator dmc e compagnie aeree, partner di Gattinoni Travel.

Gli educational sono stati di diverse tipologie. Alcuni organizzati da tour operator e dedicati esclusivamente alle agenzie Gattinoni; spesso gli invitati sono stati indicati dagli operatori, per premiare il lavoro svolto o per stimolarlo conoscendo le opportunità commerciali dei punti vendita. I fam trip in collaborazione con i t.o. sono stati essenzialmente dedicati alle strutture per soggiorni balneari, a Rodi e Palma de Mallorca (Gruppo Alpitour), Cefalù e Paola (Italiana Vacanze), Porto Santo e Madeira (Futura), Cuba con Solo Cuba e il supporto di Air Europa, con l’eccezione del tour in Giordania (Quality Group),

Altri viaggi sono stati creati ad hoc con la collaborazione di compagnie aeree e dmc che lavorano abitualmente con Travel Experience; gli invitati sono stati selezionati dal network fra chi ha avuto fiducia nel tailor made di Gattinoni. Destinazioni attraenti, a partire da New York con i due fam trip organizzati con Neos, Volatour, House of Kooser e New York & Co. Rio de Janeiro con Ita Airways e Del Bianco Travel Experience, Giordania con Royal Jordanian Airlines e Grantour.

In autunno continueranno i viaggi, dedicati alle agenzie che sfruttano al meglio tutte le potenzialità del network, compreso il prodotto interno (Dynamic, Selected, Travel Experience), a coloro che dedicano la giusta attenzione ai piani incentivanti studiati per le agenzie, alle campagne di marketing e alle opportunità legate alle varie promozioni realizzate dal Gruppo.

«Siamo molto contenti dei risultati – commenta Antonella Ferrari, direttore network Gattinoni Group, grande sostenitrice di queste iniziative – Ricominceremo da fine settembre con nuovi fam trip per agenzie che ci supportano per la vendita del prodotto interno; le esperienze sul campo sono uno strumento insostituibile, e chi fa parte di un grande network ha l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio, professionale e umano. Ci piacerebbe farne sempre più, da un lato perché sono una modalità molto ingaggiante, dall’altro per poter premiare tutti i partner che credono nelle opportunità del Gruppo Gattinoni».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gattinoni