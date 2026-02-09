Gattinoni torna in Bit: cosa bolle in pentola

Gattinoni Travel rinnova anche quest’anno la sua presenza alla Bit 2026, Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’operatore, all’interno dello stand di Fto (Pad. 9, corsie P24-Q25), ha due postazioni dedicate con un team di referenti a disposizione delle agenzie di viaggi e degli operatori del settore per approfondire i modelli di affiliazione (con i referenti di Area RdA) e far conoscere l’offerta prodotto con le varie proposte tour, mare Italia e estero, travel experience, dynamic, dreampacker.

Proprio all’offerta prodotto, martedì 11 febbraio, è dedicato un appuntamento speciale con focus sul catalogo Tour 2026, che propone 84 itinerari, nuove destinazioni e un numero crescente di partenze.

Tra le novità, mete alternative e ancora poco battute come Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Far Oer, Isole Svalbard, Azerbaijian e Kirghizistan. A queste si affiancano il rafforzamento della programmazione sull’Oriente, nuove proposte in Centro e Sud America ed esperienze di soggiorno in campi tendati, anche nelle suggestive oasi d’Egitto.

Nella stessa giornata verranno inoltre anticipate le linee guida del piano di formazione, centrale nella strategia di networking del Gruppo, che prevede roadshow di primavera, fam trip nazionali e internazionali, Academy online e un piano articolato di webinar con i product manager.

In agenda anche tre talk dedicati all’evoluzione del mercato travel e ai principali trend del settore con la partecipazione del management del Gruppo Gattinoni:

– Il 10 febbraio, ore 15.15-16.00 – Hospitality Arena, Pad. 9: “Business Travel Bleisure: il nuovo equilibrio tra lavoro e vacanza“. Interviene Elena Carlino, corporate travel director business travel;

– L’11 febbraio, ore 11.15-12.00 –Main Stage 1, Pad. 9: “Generazione Z: il viaggio che cambia le regole“. Presentazione in anteprima dell’osservatorio Ey Future Travel Behaviours. Interviene Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni;

– L’11 febbraio, ore 15.15-16.00 – Main Stage 1, Pad. 9: “Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo“. Interviene Franco Gattinoni, in qualità di presidente Fto e organizzatore del panel.

