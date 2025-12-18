Genova, il Grand Hotel Savoia entra in Curio Collection by Hilton

Il Grand Hotel Savoia di Genova entra a far parte di Curio Collection by Hilton diventando il primo cinque stelle in collezione nel capoluogo ligure.

Posizionato in pieno centro storico, l’hotel accoglie una clientela leisure e business ed è un vero e proprio simbolo della città: entrambi condividono una grande storia, la struttura, inaugurata nel 1879, è infatti uno degli alberghi più antichi d’Italia, e continuano a reinventarsi per accogliere al meglio i propri ospiti.

L’architettura di fine Ottocento è stata preservata grazie all’importante restauro conservativo che ha mantenuto l’ingresso e il bancone del ricevimento originale. Lo stile art déco anni ‘20 si ritrova in diversi dettagli, come le lampade a ventaglio.

L’hotel dispone di 117 camere, un ristorante interno, un bar, una lounge panoramica con vasche idromassaggio, una spa e centro wellness oltre a un centro congressi dotato delle più avanzate tecnologie.

Fil rouge che unisce tutte le camere, le rotte marine ispirate alla storia della città. Ogni stanza è caratterizzata da un colore di elezione che va dalle tonalità del verde acqua, al corallo, al giallo tenue della sabbia. Anche l’offerta gastronomica dell’Acquamarina Ristorante Bistrot, recentemente ristrutturato, è legata alla città e propone i piatti della tradizione culinaria locale con il mare come protagonista principale.

A diposizione degli ospiti una palestra e una spa, “La Spiaggia Segreta”, dotata di vasca idromassaggio, cascata di ghiaccio, bagno turco e biosauna in legno. Tra le peculiarità, il pavimento è realizzato con moderni materiali per simulare la granulosità della sabbia mossa dal vento.

Caratterizza l’hotel il panorama sulla città di cui si può godere dal terrazza al settimo piano, uno sguardo privilegiato sulla città, sull’antico porto e il suo faro. Punto panoramico dell’hotel dal quale si sono affacciate personalità illustri come le famiglie reali e importanti esponenti dello scenario musicale dello scorso secolo, tra cui Mascagni, Strawinski, Ella Fitzgerald e Ray Charles. In questo spazio esterno si organizzano colazioni, pranzi e aperitivi.

«L’ingresso in Curio Collection by Hilton è per noi un importante riconoscimento in quanto rappresenta una conferma sulla qualità e attenzione che riserviamo quotidianamente ai nostri ospiti e soprattutto alla cura con la quale celebriamo il valore dell’edificio storico che ospita l’hotel – commenta Gabriele Fortunato, direttore del Grand Hotel Savoia –L’hotel è un luogo intriso di cultura e bellezza che racconta il fascino della Belle Époque e testimonia l’importante heritage della città di Genova. Far parte della collezione, conferisce a questo gioiello architettonico una visibilità internazionale».

Il Grand Hotel Savoia, Curio Collection by Hilton, fa parte di Hilton Honors, il pluripremiato programma fedeltà per gli ospiti dei 25 brand di livello mondiale di Hilton.

I membri Hilton Honors che prenotano direttamente attraverso i canali preferenziali Hilton ottengono l’accesso a benefici immediati, tra cui un flexible payment slider.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Grand Hotel Savoia