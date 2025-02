Germania, attese 91 milioni di presenze nel 2025

Cresce in Germania l’incoming, come mostrano i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica del 2024 che hanno fatto registrare, a fine dicembre, 85,3 milioni di pernottamenti internazionali, con un aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che fa prevedere all’Ente nazionale germanico per il turismo (Gntb) 91 milioni di pernottamenti nel 2025 con una crescita di turisti dai mercati europei tra il 5 e il 6% e dai mercati esteri dell’11%.

Alte anche le aspettative economiche date dal turismo incoming grazie all’aumento dell’indice del clima economico del Gntb Travel Industry Expert Panel che è aumentato di sei punti nel quarto trimestre del 2024, rispetto al terzo trimestre, e le aspettative di business per la prima metà del 2025 sono addirittura di dieci punti superiori a quelle del quarto trimestre del 2024 e del primo trimestre del 2025.

Secondo le analisi di Ipk International, in termini di intenzioni di viaggio, la Germania si colloca al terzo posto dopo Francia e Italia come destinazione europea preferita nel 2025, con il 22,9%.

Petra Hedorfer, presidente del consiglio direttivo del Gntb, sottolinea: «Il turismo incoming in Germania è un importante motore di crescita per l’industria turistica del Paese, caratterizzata da piccole e medie imprese, secondo l’Un Tourism Barometer di gennaio 2025, gli arrivi globali sono saliti a 1,4 miliardi nel 2024 e l’Organizzazione Mondiale del Turismo prevede un ulteriore aumento dal 3 al 5% per il 2025. Con una crescita del 7%, la previsione per il 2025 del turismo in entrata in Germania è superiore alla media globale».

A conferma della tendenza crescente di viaggi in Germania, anche la ricerca dalla European Travel Commission (Etc) i cui dati evidenziano che un 44% degli intervistati intende recarsi in Europa, con Cina ed India che registrano intenzioni di viaggio superiori alla media.

Secondo la survey gli aspetti legati alla sicurezza, le attrazioni turistiche famose in tutto il mondo, il buon rapporto qualità-prezzo e l’alto livello di qualità delle infrastrutture turistiche, sono i principali fattori che influenzano la decisione degli ospiti stranieri di recarsi in Europa. Anche la conservazione della natura e del patrimonio culturale è richiesta dai viaggiatori che vogliono recarsi nel Vecchio Continente.