Ghezzi resta al timone di Fianet

La riconferma di Ghezzi è un importante segnale di continuità e fiducia nei confronti di una guida che, negli anni, ha saputo consolidare il ruolo della federazione come interlocutore autorevole sui temi strategici per il comparto degli impianti a fune, sia in ambito nazionale sia europee.

Sarà di nuovo Valeria Ghezzi , per i prossimi tre anni, a guidare la Fianet , Fédération Internationale des Associations Nationales d’Exploitants de Téléphériques, ovvero l’unione delle associazioni europee di Francia, Germania, Finlandia, Andorra, Italia, Spagna, Norvegia, Polonia, Austria, Svezia, Svizzera e Slovenia degli impianti a fune .

L’elezione è avvenuta durante la riunione semestrale Fianet a Kvitfjell in Norvegia , dove si sono concluse le finali della coppa del mondo di sci.

Presidente di Anef – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari dal 2014, e vicepresidente di Federturismo dal 2020, Valeria Ghezzi è da tempo una figura di riferimento per il settore. Sotto la sua guida, Fianet ha rafforzato il proprio impegno su temi chiave quali l’innovazione tecnologica, la sicurezza degli impianti, la transizione energetica e il ruolo strategico delle infrastrutture a fune nella mobilità sostenibile dei territori montani.

«È per me un grande onore essere stata confermata alla presidenza di Fianet – ha dichiarato Ghezzi – Questo rinnovo rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, ma soprattutto una responsabilità ancora maggiore in una fase di trasformazione profonda per il turismo montano europeo. La voce degli impiantisti, che costituiscono una vera e propria infrastruttura strategica per lo sviluppo e la vivibilità dei territori montani, deve essere sempre più autorevole e centrale nel dibattito europeo. Continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo del nostro settore, valorizzandone il contributo economico, sociale e ambientale».