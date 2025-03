Giordania, a maggio il primo Mena Travel Market Forum

Sarà in Giordania , ad Amman, il primo Mena (che sta per Medio Oriente e Nord Africa) Travel Market Forum, che si terrà il 18 e 19 maggio prossimi.

Promosso in collaborazione con il Jordan Tourism Board , il Mena Travel Market mira a posizionare la Giordania come un hub per l’innovazione nel settore del turismo internazionale .

Tra i temi principali in agenda , trattati da esperti, innovatori e rappresentanti istituzionali: aviazione sostenibile e il ruolo degli aerei elettrici nel futuro dei viaggi; pagamenti digitali e soluzioni sicure e integrate per un’esperienza di viaggio fluida; cybersecurity , protezione dei dati e privacy dei viaggiatori in un contesto sempre più digitale; intelligenza artificiale, applicazioni dell’Ia nel turismo, dalla personalizzazione dell’esperienza alla gestione delle destinazioni.

Abed Al Razzaq Arabiyat, direttore del Jordan Tourism Board, ha commentato: «Riunendo leader del settore, politici e innovatori, puntiamo a creare una piattaforma che non solo metta in mostra il potenziale della Giordania, ma che guidi anche il futuro del turismo nella regione e oltre. Siamo entusiasti di ospitare per la prima volta in Giordania un evento di questo calibro. Eventi come questo non solo rafforzano la nostra posizione di destinazione turistica leader, ma promuovono anche la collaborazione e l’innovazione all’interno del settore».

Come sottolineato da Mutasem Dalabih, direttore generale del forum: «Il Mena Travel Market Forum promette di essere un evento imperdibile per chiunque sia coinvolto nell’industria del turismo. Che siate professionisti del settore, fornitori di tecnologia o responsabili politici, questo evento offre opportunità impareggiabili per fare rete, imparare e plasmare il futuro dei viaggi».