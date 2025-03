Giver addestra 50 tra tour leader e direttori di crociera

Si è concluso l’incontro annuale di aggiornamento che Giver Viaggi e Crociere ha organizzato quest’anno presso il Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova: il meeting, che ha coinvolto tour leader e direttori di crociera, ha visto la partecipazione di quasi 50 professionisti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, tutti uniti dalla passione per il turismo e dall’impegno a garantire un’esperienza di viaggio indimenticabile.

Giver Viaggi e Crociere, che nel 2024 ha celebrato i suoi 75 anni di attività, ha dedicato questa giornata a un costruttivo aggiornamento per il proprio team, composto da esperti che ogni anno accompagnano migliaia di passeggeri verso le mete più affascinanti del pianeta, dal Grande Nord alle crociere fluviali, fino alle destinazioni in Nord America e negli Emirati Arabi. Un’occasione per approfondire le novità del settore e potenziare la formazione continua dei propri collaboratori.

L’incontro ha preso il via con una presentazione delle novità e degli sviluppi per il 2025, con l’intervento di Anna Maria Vullo, general manager e product manager crociere fluviali di Giver. Durante il suo intervento, Vullo ha sottolineato l’importanza del ruolo strategico del tour leader, figura fondamentale nell’esperienza di viaggio, e ha analizzato le sfide e le opportunità che il futuro del turismo presenterà, focalizzandosi sulla necessità di un aggiornamento costante per garantire un servizio sempre più eccellente e in linea con le tendenze emergenti.

Un altro momento di grande interesse è stato quello dedicato alle polizze assicurative, tenuto da Tito Gherardi, direttore commerciale di Solari Assicurazioni, e Ivana Filipponio, executive account travel office di Europ Assistance, partner strategico di Giver. I due esperti hanno illustrato le nuove soluzioni in campo assicurativo, un tema di rilevante importanza per la tranquillità dei passeggeri e la sicurezza del viaggio.

A metà giornata, presso il Salone di Paleontologia del museo, dove spicca il grande scheletro fossile, lungo 14 metri, di un elefante antico italico, la pausa conviviale che ha visto protagonista la tradizionale focaccia genovese e altre specialità dello street food ligure, che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scambiarsi opinioni e consolidare i legami professionali.

Nel pomeriggio sono stati approfonditi temi legati alla gestione commerciale e alle opportunità di vendita. Giorgia Paciotta, responsabile commerciale di Giver, ha illustrato le strategie di vendita e come queste possano rafforzare la collaborazione con i tour leader per un successo comune. Successivamente, Cristina Ferrando, product manager per Il Grande Nord, ha presentato le novità relative alle destinazioni del Nord Europa, del Canada e dell’Oman, offrendo ai partecipanti uno spunto per nuove opportunità di business e aggiornamenti sulle offerte speciali per il 2025.

L’ultimo intervento della giornata è stato nuovamente tenuto da Anna Maria Vullo, che ha trattato il tema delle crociere fluviali, analizzando le nuove tendenze e le implicazioni fiscali per le programmazioni future. Un approfondimento fondamentale per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e per garantire un servizio sempre all’avanguardia.

«Questi eventi annuali – ha sottolineato Anna Maria Vullo – sono un’opportunità imperdibile per rimanere aggiornati sulle novità del settore e per consolidare il dialogo con i nostri collaboratori. Siamo molto orgogliosi del nostro team e dell’impegno che ogni anno mettono nell’offrire esperienze di viaggio uniche e indimenticabili».