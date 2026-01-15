Giver, arriva il catalogo “Il Grande Nord Estate 2026”

Il tour operator genovese Giver presenta il nuovo catalogo “Il Grande Nord Estate 2026” che raccoglie l’intera programmazione estiva verso le grandi destinazioni del Nord Europa e dell’Artico realizzato con una nuova veste editoriale studiata per dare continuità al percorso di rinnovamento della brand identity avviato dallo storico tour operator.

Di grande effetto sono gli interni del catalogo, stampati su una carta che garantisce un equilibrio ideale tra resa fotografica e comfort di lettura, che valorizzano al maglio immagini e dettagli grazie all’elevata opacità e alla finitura opaca, mentre le copertine in patinata satin lucida con vernice u.v. opaca, assicurano un impatto visivo deciso e una percezione premium immediata.

Il catalogo raccoglie le proposte di tour con accompagnatore esperto Giver in lingua italiana con partenze con voli di linea da tutte le città italiane per l’intera programmazione estiva verso il Grande Nord.

Accanto alle destinazioni storiche – Norvegia, Islanda, Finlandia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Svalbard, Fær Øer e Groenlandia – è presente anche un breve inserto dedicato a Canada e Alaska.

La Norvegia resta il cuore dell’offerta Giver anche nel catalogo Estate 2026, con 13 proposte con accompagnatore che toccano, in diverse combinazioni, le località simbolo del Paese: i grandi fiordi, città storiche lungo la costa come Bergen, Ålesund e Trondheim, le isole Lofoten, Vesterålen e Senja, la Lapponia e la mitica meta di Capo Nord.

Tornano anche le partenze di gruppo sul Postale dei Fiordi norvegesi, con le compagnie Havila e Hurtigruten, sia in rotta verso nord da Bergen a Kirkenes sia verso sud da Kirkenes a Bergen.

LE NOVITÀ

Tra le principali novità, il tour “Fiordi per tutti”, un itinerario di 8 giorni pensato per chi visita la Norvegia per la prima volta e per i passeggeri provenienti dal Sud Italia, con partenze esclusive da Lamezia Terme il 3, 10, 17 e 24 agosto. Un viaggio dai ritmi lenti e rilassati che tocca Oslo, Geirangerfjord, Sognefjord, Bergen e Hardangerfjord, offrendo l’emozione di navigare tra i fiordi più iconici in un’esperienza accessibile e completa.

Altro new entry è il tour “Le meraviglie segrete del Nord”, un viaggio di 8 giorni a a massimo 15 partecipanti che unisce Stoccolma, la Lapponia svedese e le isole Vesterålen e Lofoten. Un itinerario pensato per chi desidera combinare la storia e il fascino della capitale svedese con la natura più autentica del Nord.

La Svezia è presente, altra novità, come destinazione estiva con il tour “Cartoline dalla Svezia”, un itinerario di 9 giorni che attraversa Stoccolma, Göteborg e la costa occidentale, il Göta Kanal, castelli e cattedrali. Un viaggio lontano dal turismo di massa, con accompagnatore Giver e partenze con voli di linea da Milano, Roma e altre città italiane.

La nuova proposta per l’Islanda è l’estensione del tour di gruppo di 6 giorni a Ilulissat, in Groenlandia, collegata al tour “Islanda – Terra di Vulcani e Ghiacciai”, con partenze il 13 e 27 luglio e il 10 agosto. Un’esperienza straordinaria che permette di ammirare colossali iceberg – tra i più grandi dell’emisfero nord – visitare l’insediamento di Sermermiut, Patrimonio Unesco, e vivere trekking in uno dei paesaggi più suggestivi del pianeta, sempre con accompagnatore esperto Giver in lingua italiana.

Infine, per chi ama viaggiare da solo, il catalogo prevede una sezione di oltre 60 pagine dedicata ai viaggi in libertà nelle destinazioni del Grande Nord: itinerari flessibili e personalizzabili per chi desidera vivere l’estate nordica in autonomia, con la qualità e l’affidabilità dell’organizzazione Giver.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Giver