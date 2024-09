Glamour lancia il nuovo logo durante l’Exclusive Weekend

Restyling del logo e nuovi obiettivi per il tour operator Glamour. Novità annunciate durante la 4ª edizione del “Glamour Exclusive Weekend” lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas in provincia di Bologna.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi partner ed è stato occasione di networking, aggiornamento e condivisione, consolidando il ruolo del t.o. nel mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su nuovi trend emergenti del settore turistico Durante l’evento è stato presentato il restyling del logo Glamour, assieme ai dati del primo semestre del 2024, che testimoniano una crescita consistente: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed Ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business; +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre 1000 agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative.

L’obiettivo ambizioso è di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing.

«Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione – ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare di Glamour – Siamo orgogliosi di aver costruito, in questi anni, una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari».

Gli obiettivi per i prossimi anni sono chiari: continuare a investire nell’innovazione tecnologica per migliorare ulteriormente il sistema di prenotazione e offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato; espandere l’offerta di viaggi unici, concentrandosi su esperienze di lusso, esperienze culturali e nuove destinazioni; rafforzare la rete di partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità.

«Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus ai ricavi e all’Ebitda – ha aggiunto Nicola Bonacchi, direttore generale – Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede».

L’evento è stato sostenuto da oltre 30 partner, tra cui Lufthansa Group main sponsor e molti altri provenienti dal mondo dei resort, trasporti e crociere, e ha visto la partecipazione di oltre 120 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia, come sottolineato dal direttore vendite & partnership Simone Prinari.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Glamour