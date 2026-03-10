Gnv, mano tesa alle agenzie del Sud

10 Marzo 15:41 2026

Gnv tende in Bmt (Pad. 6 – Stand 6034-47) la mano alle adv del Sud e si prepara all’estate con il rinnovamento della flotta, oggi composta da 29 unità e destinata a crescere con l’ingresso di navi di nuova generazione.

Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv, sottolinea: «Le prenotazioni si mantengono in linea con lo scorso anno, con una crescita attesa nei mesi primaverili e una domanda che tende a concentrarsi tra marzo e giugno. In questo scenario la compagnia lavora sull’adeguamento della capacità e sull’efficienza operativa per gestire la stagionalità e possibili picchi, mantenendo competitività e qualità del servizio».

Sul fronte prodotto, la compagnia prosegue con le formule di successo Cabin Plus+ e Gnv Experiences, che rispondono alla domanda sempre più alta di personalizzazione del viaggio e lavora per intercettare le nuove esigenze dei viaggiatori con servizi specifici, come attività di intrattenimento dedicate ai bambini e alle famiglie, soluzioni per chi viaggia con animali domestici e un ampliamento delle proposte a bordo tra ristorazione e retail.

«La domanda resta equilibrata tra rotte domestiche e internazionali, con una forte presenza del segmento family – spiega ancora Della Valle – Il canale agenziale continua a essere strategico, rappresentando oltre la metà delle prenotazioni».

In questa direzione si inseriscono il potenziamento degli strumenti di prenotazione e l’evoluzione del programma fedeltà MyGnv.

