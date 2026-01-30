Gnv prende in consegna la nave green Aurora
Gnv annuncia la consegna, a Guangzhou Shipyard International, di Aurora, seconda unità alimentata a gnl della flotta della compagnia e ultima della prima serie di quattro nuove unità di ultima generazione ordinate al cantiere cinese.
Aurora partirà a breve per il Mediterraneo e, una volta completati gli allestimenti finali, entrerà in servizio a inizio aprile, operando sul mercato nazionale sulla rotta Genova-Palermo con cadenza giornaliera.
Con una stazza lorda di circa 53mila tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di crociera di 25 nodi, Gnv Aurora potrà ospitare oltre 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico.
Come la gemella Virgo, questa nuova nave è caratterizzata da elevati standard ambientali, che consentiranno una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 50% per carico trasportabile rispetto alle unità di precedente generazione. La nave contribuirà inoltre a ridurre l’impatto ambientale complessivo delle operazioni e a potenziare il network della compagnia, migliorando la gestione dei picchi stagionali.
Come tutte le altre tre nuove unità, Aurora è predisposta per il cold ironing. Inoltre è equipaggiata con sistemi avanzati di riduzione delle emissioni, conformi agli standard internazionali più restrittivi definiti dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO Tier III).
Si conclude così la fase uno del piano di rinnovamento della flotta della compagnia, che ha visto l’ingresso di quattro unità di nuova generazione, due delle quali alimentate a gnl. È già stato confermato un secondo ordine per ulteriori quattro unità, tutte alimentate a gnl, la cui consegna avverrà a partire da fine 2027 con cadenza semestrale.