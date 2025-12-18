Going, operazione Zanzibar: perché scegliere il Neptune

È il Neptune Pwani Beach Resort & Spa di Zanzibar, nuova proposta all inclusive di Going Resort (Gruppo Bluvacanze) sul lungo raggio, il protagonista di un incontro virtuale con la stampa durante il quale Maria Grazia Verna, sales director di Going, e Nicole Rivano, international sales director di Neptune Hotels, hanno “raccontato” il resort 5 stelle posizionato sulla costa nord-orientale dell’isola, sul litorale di Kiwengwa.

Un hotel che incarna perfettamente la Going Stylosophy, ovvero uno stile di vacanza per un turista sempre più a caccia di emozioni, di qualità della ristorazione, di approccio gentile alle culture delle destinazioni, di intrattenimento soft e wellness che fanno stare bene sin dal primo momento in cui si atterra.

IL RESORT

La struttura è raffinata ed elegante con palazzine di due piani con tipico tetto in paglia distribuite nella proprietà, per un totale di 194 camere con balcone e suite fronte oceano.

Il resort si trova sula lunga spiaggia di Pwani Mchangani in un tratto di mare tranquillo che durante il fenomeno naturale delle maree crea una spettacolare formazione di lingue di sabbia.

Il trattamento all inclusive prevede il plus della formula dine around, che consente di cenare illimitatamente in 3 dei 5 ristoranti dell’hotel.

L’offerta include anche cinque bar, due piscine, la spa Earth & Rain con sauna, bagno turco, due Jacuzzi e un’altra piscina di acqua dolce. Completano i servizi una boutique e strutture per conferenze, un miniclub, un centro di equitazione e uno di yoga, una struttura per il padel, un centro di sport acquatici e una palestra con vista sull’oceano.

«Possiamo dire che sono quattro gli elementi che hanno caratterizzato per noi la scelta di questa struttura nell’Oceano Indiano: equitazione, benessere, ristorazione, sostenibilità», sottolinea Maria Grazia Verna.

A CAVALLO IN MARE

«Accanto al Neptune Pwani Beach Resort – continua Verna – c’è il centro di equitazione dell’isola, Zanzibar Horse Safaris, non quindi un centro pensato solo per i turisti. Noi abbiamo a diposizione undici cavalli con i quali organizziamo passeggiate adatte a tutti lungo la battigia, anche ai bambini, e vere e proprie nuotata con i cavalli, tutto con istruttori qualificati». Non solo sport, ma una maniera di vivere l’isola più vera, nel pieno rispetto degli animali.

RELAX IN SPA

Il benessere degli ospiti fa parte della vacanza Going e la Earth & Rain Spa, ispirata alla pioggia come elemento che rigenera e rinnova, realizza perfettamente la Going Stylosophy. La Spa offre sei cabine per i trattamenti, piscina privata, bagno turco, due jacuzzi e sauna, con vista mare e un centro Yoga.

«I prodotti che utilizziamo alla Spa e che sono presenti anche presenti anche nelle camere sono tutti locali, appartengono al brand africano Healing Earth, famoso per l’uso di ingredienti botanici dell’Africa subsahariana. Anche le operatrici della spa sono per la maggior parte dell’isola», sottolinea Nicole Rivano.

RISTORAZIONE DINE AROUND

Il Neptune Pwani Beach dispone di 5 ristoranti, uno principale, 4 à la carte, di cui tre inclusi nella formula speciale all inclusive, italiano, indiano, thailandese, e uno gourmet di pesce a pagamento.

«La formula dine around permette di cambiare ristorante ogni sera e in più proponiamo show cooking fatti dai nostri chef locali e serate a tema africano, anche molte materie prime vengono dall’orto dei produttori dell’isola», specifica Rivano. «La nostra proposta all inclusive è di un livello superiore, ma ciò non vuol dire che abbia prezzi esagerati», aggiunge Verna.

Per gli amanti del cocco, sulla spiaggia, il Coconut bar serve acqua di cocco rinfrescante, l’Ideale dopo una bella nuotata.

SOSTENIBILITÀ

Il Neptune Pwani Beach Resort & Spa è certificato Travelife Sustainability e, a partire dalla costruzione che ha rispettato gli standard ambientali, preservando flora e fauna e riducendo al massimo l’impatto sul territorio, tutto è improntato alla sostenibilità, come l’utilizzo dell’energia solare e l’uso di sistemi di raccolta dell’acqua piovana.

«Siamo una società 100% africana e per noi è importante salvaguardare l’ambiente e il personale – spiega Rivano – composto da 350 persone che appartengono alle comunità locali. Anche per le serate di intrattenimento invitiamo ad esibirsi artisti africani e nelle boutique del resort sono in vendita prodotti artigianali made in Africa.

SOLO SOGGIORNO O ANCHE SAFARI

Il resort è una proposta ideale sia per chi vuole semplicemente una vacanza solo mare, sia per chi desidera qualche giorni di relax dopo un safari in Tanzania.

La destinazione è facilmente raggiungibile tramite i voli Neos da Roma o da Milano o con voli di linea e dista un’ora dall’aeroporto dell’isola. «Tanti i clienti sono internazionali, ma c’è una buona presenza di italiani che quest’anno hanno fatto registrare a novembre un più 12% tra il mercato europeo, in incremento dell’8% sul corrispondente periodo del 2024», specifica Verna.

La struttura propone anche diverse escursioni, come il classico “Spice Tour”, gite in barca, e visita della antica capitale Stone Town. Compresa nell’offerta Going un’escursione gratuita all’interno del pacchetto alla scoperta delle Mangapwani Coral Cave al tramonto.