Golf e turismo, 160 gare nel torneo per adv Bluvacanze e Vivere&Viaggiare

“The Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare”, il torneo che unisce golf e turismo, si chiude con 160 gare nei percorsi più sfidanti d’Italia e il gran finale a Djerba, in Tunisia. Torneo consolidato per le agenzie di viaggi del Gruppo di proprietà di Msc Crociere, The Challenge vuole riportare sul green il successo dei progetti sportivi promossi in agenzia di viaggi. Da 5 anni, per il Gruppo è un’opportunità di affermare le vacanze sportive come prodotto ottimale per pricing e destagionalizzazione nonché pacchetto all inclusive rilevante in termini di relazioni con i tour operator partner del programma Gold. Cioè la rosa dei fornitori selezionati.

La gara, giocata con la “formula” della Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. Accoglie centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli come Villa d’Este, La Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani.

«Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur a Djerba, attività per gli accompagnatori non golfisti e i 4 giorni di gara e premiazioni. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna a essere un motore di viaggi di qualità», commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care h24 del Gruppo Bluvacanze.

Il Gruppo Bluvacanze individua nel turismo sportivo, e nel golf in particolare, una opportunità di business da presidiare sia per le competenze richieste dal punto di vista di travel management, che rendono i consulenti di viaggio i professionisti ideali per sviluppare progetti, sia per l’attivazione di community di viaggiatori in crescita. I golfisti tesserati della Federazione Italiana Golf sono, attualmente, 94mila.