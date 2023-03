Greater Miami affida a Corrigan le vendite in America Latina e Caraibi

Novità per il Greater Miami Convention & Visitors Bureau. La nuova direttrice delle vendite del settore turistico per l’America Latina e i Caraibi dell’ente ufficiale di destination marketing della contea di Miami-Dade è Carolyn Corrigan, che entra in un team che comprende una rete globale in rappresentanza di 50 Paesi e lavora per sviluppare e implementare iniziative strategiche in tutta la regione e favorire le relazioni per le opportunità commerciali internazionali.

Originaria della Florida meridionale, Corrigan porta al Gmcvb quasi 30 anni d’esperienza nel settore dell’ospitalità e una vasta conoscenza della regione e del mercato. Di recente, ha ricoperto il ruolo di direttrice dello sviluppo commerciale internazionale per Costa Crociere e Carnival e di responsabile delle vendite per Marriott Hotels & Resorts. Inoltre, si è lauretaa in scienze del turismo presso la Florida International University.

Poco dopo essere entrata in Gmcvb, Corrigan ha promosso Greater Miami e Miami Beach alla Vitrina Turística Anato in Colombia, il principale evento trade del Paese per i professionisti del settore e per i consumatori intenzionati a scoprire nuove destinazioni, attrazioni ed esperienze culturali.

«Gli arrivi nella nostra destinazione hanno raggiunto il massimo storico lo scorso anno, dimostrando che lo slancio dei visitatori non sta rallentando – nota il presidente e ceo Gmcvb David Whitaker – Prevediamo che i mercati di provenienza internazionali, compresa l’America Latina, siano pronti a raggiungere e superare i livelli precedenti, quindi è importante la presenza di una persona con l’esperienza di Carolyn per capitalizzare le opportunità di business precedenti e nuove».