Gruppo Volonline e Aci blueteam, partnership per la biglietteria aerea

Il Gruppo Volonline e Aci blueteam Partner – la divisione dedicata a una selezione di agenzie di viaggi italiane – hanno stretto una partnership per lavorare sinergicamente sulle principali airlines di riferimento. L’azienda guidata da Luigi Deli è specializzata nel settore leisure, ma ha uno dei suoi asset più strategici nella biglietteria aerea. L’affiliazione commerciale in Aci blueteam Partner, guidata da Piergiulio Donzelli, è volta a consolidare ulteriormente i rapporti con le principali compagnie aeree.

«Innanzitutto, ci tengo a precisare che la scelta è stata determinata dalla profonda stima professionale e umana con il management di Aci blueteam – dice Luigi Deli, founder e ceo del Gruppo Volonline – Negli ultimi due anni abbiamo trascurato per ovvie ragioni la biglietteria aerea, che rispetto al 2019, è comunque cresciuta del 24% nel 2022. La sinergia con uno dei primi Bsp in Italia quale è Aci blueteam, farà da acceleratore in Volonline per l’ulteriore sviluppo del transato di biglietteria aerea. Si tratta di un accordo strategico in linea con la vision che ho del Gruppo Volonline e che si basa sulla scelta di investire sempre di più in tecnologia e su una progressiva digitalizzazione di alcuni asset. Il transato digitale della biglietteria aerea del Gruppo Volonline è passato dal 7% nel 2019 al 26% nel 2022, molto meno rispetto alle altre business unit del gruppo. La biglietteria è in fortissima ripresa, pertanto è imprescindibile fornire alle agenzie di viaggi soluzioni tecnologiche che permettano di facilitare e accelerare i processi in maniera scalabile anche in ambito leisure, etnico e business travel».

La collaborazione è di natura commerciale e darà un ulteriore impulso agli investimenti di Volonline. La società continuerà a investire sulla piattaforma semplificata Volonclick che permette agli agenti di entrare in un unico ambiente con inventari e canali diversi quali Gds, Ndc e consolidatori di voli; il vantaggio, oltre alla possibilità di creare il proprio ambiente in base al proprio modello di business, è utilizzare tutto in modo semplice e automatizzato.

«Siamo onorati di poter annoverare tra le nostre agenzie affiliate una realtà come Volonline che ha sempre avuto nella professionalità, nella tecnologia e nella visione i suoi principi fondanti – dichiara Massimo Gardini, industry relations and partner director di Aci blueteam – Il nostro family network, come a noi piace definirlo, si arricchisce ogni anno di agenzie di valore, sempre tenendo ben presente che solo l’estrema selezione all’ingresso, sia la chiave giusta per dare qualità al rapporto con le principali airlines».