Guerra, Intermundial rafforza il supporto alle agenzie

Guerra, Intermundial rafforza il supporto alle agenzie
27 Marzo 13:49 2026

La crisi in Medio Oriente ha indotto Intermundial – realtà specializzata nelle assicurazioni di viaggi – a rafforzare il supporto al canale delle adv. L’obiettivo è facilitare la gestione delle criticità, orientare i viaggiatori e contribuire a una maggiore chiarezza sui ruoli dei diversi attori coinvolti.

In questo scenario Intermundial sottolinea come la protezione si articoli su più livelli: dalla normativa vigente e dal fornitore del servizio (compagnie aeree, agenzie, tour operator), fino al ruolo complementare dell’assicurazione, che interviene in base alla polizza sottoscritta e alla situazione specifica. A questi si aggiunge, ove necessario, il supporto istituzionale e consolare.

L’assicurazione di viaggio non sostituisce il fornitore, ma rappresenta un elemento complementare nella gestione operativa delle criticità. A seconda delle condizioni di polizza, può contribuire a coprire aspetti quali spese aggiuntive per soggiorni prolungati, perdita di coincidenze, servizi non fruiti, trasporti alternativi, estensioni di copertura e assistenza medica.

Il viaggiatore necessita di indicazioni chiare: sapere come agire, a chi rivolgersi e come gestire le modifiche al proprio itinerario. In questo ambito l’assicurazione assume un ruolo coadiuvante in termini di assistenza, consulenza e capacità di risposta, facilitando il coordinamento tra tutti gli attori della filiera e contribuendo a una gestione più fluida delle situazioni critiche.

Fin dall’inizio dell’escalation bellica Intermundial ha attivato un protocollo straordinario, potenziando i team di assistenza e coordinamento per rispondere tempestivamente a cancellazioni, variazioni operative e blocchi in destinazione.

Parallelamente, ha mantenuto un dialogo costante con agenzie, tour operator e partner del settore, fornendo informazioni su coperture, diritti dei passeggeri e procedure operative, oltre ad altri strumenti utili per interpretare correttamente il contesto. Questo accompagnamento si rivela particolarmente rilevante per il trade, chiamato a operare con rapidità, precisione e trasparenza nella gestione del cliente.

Intermundial evidenzia l’importanza di un approccio integrato tra fornitori, organizzatori e assicurazione. La protezione non dipende da un unico soggetto, ma da un sistema coordinato, in grado di offrire risposte coerenti ed efficaci.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Intermundial
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