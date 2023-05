Guida ai parchi divertimento: al via la stagione 2023

Dal Lido di Jesolo fino in Francia, a Parigi, passando per la Germania e la Foresta Nera, la Svezia e anche la Danimarca: ecco una selezione di “villaggi a tema” ideali per la primavera-estate 2023 delle famiglie.

Caribe Bay: lo Yucatan in miniatura riapre il 27 maggio

Riparte il 27 maggio Caribe Bay il parco acquatico del Lido di Jesolo, oasi tropicale ispirata alle spiagge dello Yucatan, ricreate grazie a 2mila palme e 10mila tonnellate di sabbia. Tra lagune, ombrelloni e chiringuitos, il parco ospita anche Shark Bay, l’unica vasca al mondo con onde e sabbia sul fondale. In totale 27 le attrazioni, dall’adrenalina di Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa (42 metri) a Pirates’Bay per famiglie, laguna dalle acque di pochi centimetri con nursery, palme e un’ampia spiaggia. Playa Paraiso è invece una terrazza panoramica ad accesso riservato. Tra le novità, lo show Amazzonia. Per gli adv pacchetti parco+hotel commissionabili.

Gardaland: Jumanji-The Labyrinth è la novità 2023

Si allarga il mondo Jumanji a Gardaland Resort, parco a tema di Castelnuovo del Garda. Novità 2023 Jumanji-The Labyrinth, attrazione basata sulla serie Sony Pictures. New entry sul fronte entertainment Mowgli’s 4D Jungle Adventure, dedicata alle atmosfere del Libro della Giungla, e Nautilus, live musical immersivo che fa vivere le sensazioni di un viaggio sottomarino. E a Legoland Water Park arriva Milano Moderna, la nuova area che riproduce 11 grattacieli meneghini in scala 1:20 costruiti con circa 400.000 mattoncini Lego.

Mirabilandia: dal benvenuto dei pirati allo show Hall of Fame

È entrata nel vivo con diverse novità la stagione 2023 di Mirabilandia, vicino Ravenna. Gli ospiti sono accolti dalla nuova Pirates-Welcome Parade, mentre le atmosfere western dominano la new entry Steampunk Saloon, spettacolo nella Far West Valley. Il palco di piazza della Fama si trasformerà nella School of Performing Arts di New York per il nuovo spettacolo Hall of Fame. Torna al Pepsi Theatre Zorro – Il musical, mentre è dedicata ai più piccoli Let’s Party con i personaggi di Nickelodeon. In estate poi via allo show serale L’Ultimo Pan e alla Magic Parade. Per gli amanti del brivido, c’è l’horror house The Walking Dead, ispirata alla serie tv.

MagicLand: arriva MagicSplash per giocare nell’acqua

Novità in arrivo a MagicLand, il parco di Valmontone (Roma). Dopo Old West, la stagione 2023 vede ampliarsi l’offerta con MagicSplash, nuovo parco acquatico che si svilupperà su una superficie di 40.000 mq, e ricrearà un’isola tropicale con 16.000 piante tropicali e palme, 10.000 mq di spiaggia attrezzata e Onda del Caribe, piscina a onde di 2.000 mq. Focus anche sui più piccoli con un parco acquatico ad hoc, un playground, uno spray park e quattro scivoli acquatici.

Cinecittà World tra cinema, scivoli e gladiatori

Fascino del grande schermo, esperienze dell’antica Roma e divertimento acquatico sono le tre anime di Cinecittà World, alle porte di Roma. Le 40 attrazioni sono distribuite tra sette aree tematiche: oltre a Cinecittà, Spaceland, Far West, Adventureland e Il Regno del Ghiaccio, ci sono anche Aqua World e Roma World. Il primo è il parco acquatico che riapre il 2 giugno con novità come i due scivoli Vortex e Boomerang. Il secondo rievoca invece un villaggio delle legioni romane.

Leolandia: pacchetti parco+hotel per Bergamo Brescia

La novità dell’anno a Leolandia, il parco di Brembate in provincia di Bergamo, riguarda l’apertura di una nuova attrazione acquatica, primo passo di un progetto che proseguirà anche nei prossimi mesi, destinato a cambiare il volto di una zona importante del primo parco a tema in Italia specializzato esclusivamente nel target famiglie con bambini fino a 10/12 anni di età. È stato inoltre rinnovato il palinsesto spettacoli che conta un totale di nove titoli. E nell’anno di Bergamo Brescia 2023 arrivano i pacchetti soggiorno parco+hotel per combinare il parco con le Capitali della cultura italiane.

Disneyland Paris: la festa per i 30 anni avanti fino a settembre

Il 2023 continua a essere un anno importante per Disneyland Paris: il parco a tema ha infatti deciso di prolungare fino al 30 settembre i festeggiamenti per il suo 30° anniversario, con un Gran Finale in programma. Tra le novità che hanno debuttato in questi mesi si cita, all’interno del Parco Walt Disney Studios, Avengers: Power of Night, nuovo spettacolo notturno di droni che eseguono una coreografia ispirata ai Supereroi Marvel. Torna anche lo show notturno Disney Dreams!, preceduto dallo spettacolo Disney D-Light, che a ritmo di musica e con oltre 500 droni continuerà a celebrare i 30 anni di Disneyland Paris. Infine, in estate nello Studio Theater andrà in scena il nuovo spettacolo Pixar: insieme nella stessa realtà.

Portaventura: un giorno da piloti al FerrariLand

Si viaggia ai quattro angoli del pianeta entrando a Portaventura World, il parco tematico catalano, in provincia di Tarragona, con le sue sei aree tematiche: Mediterraneo, Polinesia, Cina, Messico, Far West e SésamoAventura, rivolte ai membri più giovani della famiglia. Tra le attrazioni più adrenaliniche Shambhala, le montagne russe che raggiungono una velocità di oltre 130 chilometri orari; Furius Bacco è dedicata al mondo del vino e Caribe è il parco acquatico. Il parco ospita anche FerrariLand, la zona dedicata al Cavallino Rampante, dove sentirsi piloti grazie a un simulatore, ripercorrere la storia delle Rosse o provare l’accelerazione della Formula 1 nell’attrazione che raggiunge i 180 chilometri orari in soli 5 secondi.

Mini-Europe: dalla Tour Eiffel al Muro di Berlino

Non può che trovarsi a Bruxelles l’Europa in miniatura. Nella capitale dell’Ue si può passeggiare tra i monumenti più importanti del vecchio continente: le attrazioni sono 350, riprodotte in scala 1:25, dalla Torre Eiffel al Muro di Berlino, dalla Cattedrale di Santiago de Compostela alla Torre di Pisa, il tutto affiancato da attività di intrattenimento e animazioni in live action interattive. Mini-Europe si trova tra l’altro ai piedi dell’Atomium, il simbolo di Bruxelles, con le sue sfere di acciaio, le mostre permanenti e temporanee e un ristorante panoramico. Si può anche partecipare a visite guidate per bambini.

Gröna Lund: inno alla Svezia in trenta attrazioni

Più che un singolo parco, un’intera isola votata al divertimento e all’entertainment: parliamo di Djurgården, a Stoccolma, dove si concentrano svariate attrazioni in mood svedese. Innanzitutto Gröna Lund, il parco divertimenti dove poter scegliere tra 30 attrazioni, tra cui scivoli e ottovolanti ad alto tasso di adrenalina. L’isola ospita anche Vasa, che espone un galeone svedese del XVII secolo, il grande museo all’aperto di Skansen per fare un viaggio nella storia e nella cultura svedesi, Junibacken, il parco dedicato alle storie di Astrid Lindgren, e il museo dedicato a un altro dei simboli nazionali, gli Abba.

Europa Park: giro in mogolfiera sulla Foresta Nera

Conta oltre 100 attrazioni e show, Europa-Park, il più grande parco di divertimenti in Germania, nella cittadina di Rust, non lontano da Friburgo e dalla Foresta Nera. Sono 19 le aree tematiche, di cui 16 rappresentano un Paese europeo. Il complesso comprende anche il parco acquatico Rulantica con 25 attrazioni indoor e outdoor. Europa-Park apre il 2023 con alcune novità, a cominciare da Vikingløp, composto da otto scivoli tubolari. New entry la nuova area dedicata al Liechtenstein, dove si può provare anche un giro in mongolfiera.

Skyline Park: looping alois come in aeroplano

A un centinaio di km da Monaco di Baviera sorge Skyline Park, pensato per attirare diversi target di visitatori, dalle famiglie con bambini piccoli ai ragazzi e agli adulti in cerca di adrenalina. Tra le novità, Flotter Otto, ottovolante adatto anche alle famiglie con bambini dai 2 anni; mentre Looping Alois, dai 7 anni in su, fa provare la sensazione di un giro completo in aeroplano.

Tropical Islands, l’isola tropicale aperta 24 ore al giorno

Un’isola tropicale da poter frequentare tutto l’anno, a una cinquantina di km da Berlino. Ecco quello che promette Tropical Islands, a Krausnick, il parco indoor che ospita la più grande torre di aquascivoli della Germania, ma anche 10mila metri quadrati di sauna e facility wellness in Spa. Curiosità: il parco è aperto 24 ore su 24 – salvo alcune aree – e gli ospiti che pernottano nelle strutture alberghiere del complesso possono accedere all’area avventura a qualsiasi orario della giornata.

Legoland: nel mondo Lego a Billund e in Germania

Il parco a tema Legoland di Billund, nel cuore dello Jutland (Danimarca), inaugura la stagione 2023 con una novità, il Ferrari Build & Race, la nuova attrazione interattiva e digitale firmata Ferrari. Qui i visitatori potranno, tra le altre cose, costruire la propria Ferrari in mattoncini e farla correre virtualmente sul Circuito di Fiorano, pista di prova della Ferrari. E i fan della Rossa potranno scoprire la Ferrari Monza SP1 costruita in Lego a grandezza naturale, con ben 383.610 pezzi. Inclusa anche una zona Duplo dove anche i più piccoli potranno costruire la propria auto da corsa. Ma i mattoncini colorati hanno casa anche in Germania, nel Legoland di Günzburg, a 120 km da Monaco. Sono 68 le attrazioni distribuite in 11 aree. La novità dell’anno è l’area tematica Mythica, 12.000 mq di attrazioni per le famiglie, dal leone alato Maximus sul Wing Coaster alla Fire & Ice Tower per vivere l’assenza di gravità. Non manca l’occasione di costruire con i mattoncini nella CreaZone.