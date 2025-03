Guiness Travel, vendite oltre le attese e spinta sugli Highlights

Reduce dalla Bit 2025, Guiness Travel fa tappa anche alla Bmt di Napoli forte di un avvio d’anno straordinario, che grazie alle operazioni di prenotazione anticipata ha portato al tutto esaurito per Pasqua e per i ponti primaverili con largo anticipo. Il tour operator – presente al Padiglione 5 all’interno del Villaggio Astoi – conferma «l’ottimo sentiment delle agenzie di viaggi, con cui il dialogo resta costante e improntato sulla qualità e professionalità», fa sapere il direttore commerciale Maurizio Gaggianesi.

La programmazione per il 2025-2026 si arricchisce con nuovi itinerari, pensati per rispondere a una domanda sempre più diversificata e attenta alla qualità dell’esperienza di viaggio. La Cina torna protagonista con tour rinnovati e nuovi, che valorizzano sia gli aspetti storici sia le nuove prospettive di scoperta del territorio. Il Giappone si amplia con proposte inedite che permettono di esplorare il Paese in maniera ancora più approfondita. Gli Stati Uniti e il Canada vedono l’introduzione di soluzioni più flessibili, ideali per chi desidera combinare metropoli iconiche e paesaggi naturali di grande fascino. Cresce anche l’interesse per l’Africa, il Sud America e l’Australia, con itinerari esclusivi pensati per offrire esperienze autentiche e di alto livello.

Centrali, nell’offerta Guiness, sono gli inediti tour Highlights: «Itinerari più concentrati – racconta Gaggianesi – Più accessibili a livello economico ma della stessa qualità che garantiamo su tutti i prodotti. Le destinazioni visitabili sono le più iconiche ma con tempi brevi, molto forti in questo senso risultano essere gli Stati Uniti».

Parallelamente all’espansione dell’offerta, Guiness Travel continua a investire in maniera strutturata sulla formazione e sulla comunicazione con il trade. I webinar tematici, dedicati alle destinazioni e alle novità di prodotto, rappresentano un momento chiave per approfondire gli aspetti operativi e le opportunità commerciali, fornendo agli agenti gli strumenti necessari per presentare e vendere al meglio l’offerta. Il roadshow indipendente “Ci vediamo da te” prosegue così come vengono portate avanti preziose collaborazioni con gli enti del turismo, come ad esempio Turespaña, Atout France piuttosto che Visit Britain.