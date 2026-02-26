Hbx Group lancia Partner Portal per gli hotel

Una piattaforma ad alta interazione: questo il progetto Partner Portal lanciato da Hbx Group, uno dei principali player nella tecnologia di viaggio B2B che comprende anche Hotelbeds e Bedsonline, col quale si vuole trasformare il modo in cui i partner alberghieri e i clienti di tutto il mondo interagiscono con le soluzioni di soggiorno.

Come parte della strategia di Hbx Group volta a offrire un ecosistema di partner più connesso e pronto per il futuro, il nuovo portale fornisce una soluzione più veloce, sicura ed efficiente per partner e team interni a livello globale. Il suo design apre nuove opportunità di crescita e innovazione, introducendo al contempo miglioramenti concreti di cui i partner potranno beneficiare fin da subito.

Tra i principali vantaggi per i partner alberghieri c’è innanzitutto una maggiore autonomia perché gli hotel possono gestire le proprie strutture in modo indipendente, creando e gestendo utenti con i permessi appropriati attraverso un nuovo sistema di gestione delle identità e degli accessi, ora rafforzato dall’autenticazione a due fattori.

Inoltre viene assicurata una elevata velocità operativa, ovvero contratti evergreen e una configurazione semplificata dei piani tariffari che consentono agli hotel di lanciare promozioni e offerte stagionali in pochi minuti, aiutandoli a intercettare la domanda in tempo reale.

C’è poi una maggiore semplicità grazie a un design aggiornato e più intuitivo riduce le frizioni e rende la gestione delle strutture più rapida e semplice. E infine una maggiore sicurezza perché il portale offre ai partner affidabilità e fiducia per sostenere la crescita a lungo termine.

Il restyling pone inoltre le basi per futuri sviluppi, tra cui la selezione multi-hotel, rafforzando l’impegno di Hbx Group verso l’innovazione e il successo dei partner.

«Il nostro Partner Portal – ha sottolineato Xabi Zabala, chief sourcing & commercial services officer di Hbx Group – è stato progettato tenendo conto, passo dopo passo, delle esigenze dei nostri partner. Offrendo maggiore autonomia, velocità, semplicità e sicurezza, forniamo loro una soluzione che non solo supporta le attività quotidiane, ma cresce insieme alle loro aziende».

Disponibile in 17 lingue, l’Hbx Partner Portal rafforza ulteriormente la missione di Hbx Group di semplificare le complessità del settore dei viaggi attraverso tecnologia, dati e innovazione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hbx Group