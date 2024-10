Hilton, due new entry a Roma e Napoli nel 2025

Due aperture previste nel 2025 per Hilton in Italia. Il Gruppo con i nuovi DoubleTree by Hilton Naples Oriente e Hampton by Hilton Rome St Peter´s vuole confermare e accelerare la sua espansione nel nostro Paese.

A questo proposito Alan Mantin, vice president development Southern Europe, ha dichiarato: «Continuiamo a registrare una crescita significativa in Italia – con più di 2.000 camere nella nostra pipeline – e siamo lieti di annunciare due ulteriori acquisizioni tra i nostri marchi full and focused service. Con quasi 60 milioni di visitatori in Italia nel 2023, siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori ulteriori opzioni di soggiorno nelle città di Roma e Napoli con DoubleTree by Hilton Naples Oriente e Hampton by Hilton Rome St Peter’s».

Hampton by Hilton Rome St Peter’s, in franchising con Italyhotelmanagement Srl, avrà 124 camere e sarà il primo hotel del marchio nel centro di Roma ad aprire nel marzo 2025.

Situato a pochi passi da Città del Vaticano, l’hotel offre una posizione comoda sia per i viaggiatori d’affari sia per i turisti che vogliono esplorare le numerose attrazioni di Roma. Gli ospiti avranno accesso a tutti i servizi in loco, tra cui la prima colazione, una palestra e due sale riunioni. L’hotel oltre ad essere vicino a Piazza San Pietro, si trova nelle immediate vicinanze di diversi ristoranti che offrono agli ospiti la possibilità di gustare l’autentica cucina locale.

DoubleTree by Hilton a Napoli, in franchising con Fgn Horn Srl, aprirà le sue 112 camere nella primavera del 2025. Situato in posizione centrale, si trova a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche, come il Palazzo Reale, a breve distanza in auto da Castel dell’Ovo e dalle famose rovine di Pompei. L’hotel è anche ottimo punto di partenza ideale per chi vuole visitare la Costiera Amalfitana, Capri o le isole di Ischia.

Gli ospiti avranno a disposizione una palestra, un ristorante aperto tutto il giorno e un rooftop bar con vista sulla città. Per i viaggiatori d’affari, l’hotel offre una serie di sale meeting versatili.

Il soggiorno in entrambi gli hotel dà accesso al pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors, che consente ai 195 milioni di soci che prenotano direttamente con Hilton di guadagnare punti per soggiorni ed esperienze in hotel.

L’Hampton by Hilton Rome St Peter’s e il Doubletree by Hilton Naples Oriente si uniranno al portfolio di 99 hotel in attività e in fase di sviluppo all’interno di Hilton in Italia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hilton