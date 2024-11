Hilton Turin City Center aprirà i battenti nella primavera 2025

Nuovo accordo di franchising con Hilton per il Gruppo delle Frera Hotel che annuncia l’apertura del suo ultimo gioiello: Hilton Turin City Center, in collaborazione con Ream Sgr, con un importante investimento di 50 milioni di euro per la ristrutturazione dell’edificio situato nel cuore del capoluogo piemontese.

L’hotel, che aprirà nella primavera del 2025, è ospitato in un palazzo storico, di architettura razionalista, progettato dall’architetto Emilio Decker nel 1953 e rappresenta al meglio l‘eleganza intramontabile del passato con le sue linee sobrie e l’uso del marmo negli spazi interni.

Con 175 camere distribuite su 5 piani, tra cui una suite presidenziale, Hilton Turin, riprogettato dallo studio di interior design Chiara Caberlon, unisce elementi di design che rievocano l’estetica degli uffici, che un tempo ospitava, arricchiti da tonalità di verde salvia, pellami pregiati e dettagli in bronzo e ottone, creando uno spazio di raffinata bellezza e comfort.

All’ingresso, una lobby monumentale accoglie gli ospiti insieme ad un bar, un ristorante e l’esclusiva Executive Lounge che caratterizza l’offerta del brand Hilton. Per la parte congressuale, a disposizione 3 ampie sale meeting e 2 boardroom riservate per incontri privati, il tutto per una superficie di 350 mq.

All’interno dell’hotel anche una lussuosa Spa dotata di sauna, bagno turco, docce emozionali e sala trattamenti, accompagnata da una piscina coperta e un moderno fitness center. Tutta la struttura è stata progettata con un occhio attento alla sostenibilità.

Alan Mantin, vice president, development Southern Europe, Hilton, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con il nostro partner storico Gdf Group, per introdurre a Torino il marchio Hilton Hotels & Resorts. Questa è la nostra seconda struttura nella città piemontese e rafforza ulteriormente il nostro portfolio di oltre 50 hotel attualmente operativi o in pipeline in tutta Italia. Con Torino saldamente in classifica tra le prime 10 città italiane per arrivi turistici, siamo certi che questo nuovo hotel costituirà una preziosa integrazione alla nostra già crescente presenza nella regione».

«Con l’apertura dell’Hilton Turin City Center vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica immersa nella storia e nella cultura della città – ha sottolineato Guido Della Frera, fondatore e presidente di Gruppo della Frera Hotel Srl e Gruppo della Frera Spa – Abbiamo scelto Torino perché è una città che riteniamo in forte sviluppo, caratterizzata da una vivace crescita economica e culturale, e con un ruolo sempre più centrale nel panorama turistico e imprenditoriale italiano. Questa struttura, la settima in collaborazione con Hilton, rappresenta un altro importante passo nella crescita e nell’espansione del nostro Gruppo, consolidando il nostro impegno nell’eccellenza dell’ospitalità».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Gruppo della Frera Hotel Srl