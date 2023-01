Hnh, franchising con Accor per l’Almar Timi Ama Resort in Sardegna

Hnh Hospitality ha firmato un accordo di franchising con Accor, leader mondiale nel settore dell’ospitalità, per l’Almar Timi Ama Resort & Spa di cui ha rilevato la gestione a novembre 2022.

La struttura vanterà, pertanto, un doppio brand, come testimonia il nome Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa. La gestione prevede l’apertura dell’attività alberghiera per la stagione estiva già a partire dal mese di maggio.

Gli ospiti del resort sardo potranno godere degli standard di servizio e del know how che il brand Almar ha sviluppato nel tempo. Grazie al rapporto di franchising, beneficeranno inoltre del sistema di distribuzione e del programma di fidelizzazione di Accor, forte di 60 milioni di soci.

«Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – afferma Luca Boccato, ceo di Hnh – La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro Gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo».

Ian Di Tullio, cco Europa di Accor, conclude affermando che «l’accordo sottolinea ulteriormente l’impegno di Accor nei confronti del mercato italiano e sardo e il suo forte desiderio di continuare a sviluppare le sue strutture a destinazione turistica con il marchio Pullman, tra i tanti».