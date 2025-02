Hyatt Hotels, la trimestrale delude: ricavi in calo

Ricavi in calo e perdite per 56 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025, per Hyatt Hotels, nonostante la forte domanda nei settori business e leisure. I conti hanno deluso Wall Street, tanto che il titolo perdeva, all’inizio della giornata di contrattazioni, oltre il 7%.

I DATI E L’OUTLOOK

Dal resoconto finanziario appena pubblicato, emerge che l’operatore alberghiero ha registrato ricavi di 1,6 miliardi di dollari, contro un consensus fissato a 1,66 miliardi, pari al dato dello stesso trimestre del 2023. Nel trimestre, Hyatt ha registrato una perdita di 56 milioni, o 58 centesimi per azione, contro l’utile netto di 26 milioni, o 25 centesimi per azione, di un anno prima. Escludendo le componenti di natura straordinaria, registrato un utile di 42 centesimi per azione, mentre gli analisti interpellati da FactSet prevedevano un utile di 75 centesimi. Il Revpar, ovvero il fatturato generato per camera disponibile – un importante indicatore utilizzato nel settore ricettivo alberghiero – è cresciuto del 5% nel trimestre e del 4,6% nell’anno.

Il 2024 è stato chiuso con un profitto di 1,296 miliardi di dollari, o 12,65 dollari per azione, su ricavi di 6,65 miliardi, e un Ebitda adjusted di 1,1 miliardi. La società ha restituito oltre 1,2 miliardi di dollari agli azionisti in dividendi e riacquisti azionari nel corso dell’anno. La società di Chicago prevede, per il 2025, una crescita del Revpar tra il 2% e il 4%, considerando tutte le sue proprietà, e un utile netto compreso nella forchetta tra 190 e 240 milioni di dollari.

IL COMMENTO DEL CEO E L’OPERAZIONE IN CORSO

«I risultati dimostrano la forza delle nostre offerte commerciali, come evidenziato dalla crescita del nostro programma fedeltà World of Hyatt, che ha raggiunto circa i 54 milioni di iscritti», ha commentato Mark S. Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di Hyatt.

Nel corso di questo mese, Hyatt ha raggiunto un accordo per rilevare Playa Hotels & Resorts per circa 2,6 miliardi di dollari, incluso un debito di 900 milioni di dollari.