Hyatt potrebbe acquisire Playa Hotels: trattative in corso

Playa Hotels & Resorts – che opera nell’all inclusive – ha prolungato la durata dell’accordo di esclusiva con Hyatt Hotels Corp. dal 3 al 10 febbraio, per permettere la prosecuzione delle trattative sulle opzioni strategiche a disposizione, inclusa la possibile vendita a Hyatt. Entrambe le parti in causa, già partner nel settore dell’all inclusive, hanno commentato che non ci sono garanzie che le trattative si concluderanno con una transazione.

Playa detiene oppure opera 24 resort tra Messico, Giamaica e Repubblicana Dominicana sotto vari brand, tra cui Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Hilton All Inclusive e il Luxury Collection di Marriott. Il global portfolio di Hyatt comprende circa 1.350 tra hotel e resort, tra cui brand all-inclusive come, appunto, Hyatt Ziva e Hyatt Zilara, oltre a Zoetry, Secrets, Dreams, Breathless, Hyatt Vivid, Sunscape e Alua.

Il titolo di Playa Hotels & Resorts sul Nasdaq, ieri 3 febbraio, ha guadagnato il 3,1% a 12,64 dollari, per una capitalizzazione di mercato superiore al miliardo e mezzo di dollari. Il titolo di Hyatt ha invece perso al Nyse lo 0,86% a 156,87 dollari, per una capitalizzazione che resta superiore ai 15 miliardi di dollari. Hyatt già detiene il 9,99% della quota azionaria di Playa.

Mark S. Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di Hyatt, ha dichiarato, all’inizio delle trattative, alla fine di dicembre: «Playa è un partner prezioso da molti anni ed è uno degli operatori più solidi al mondo nel settore dei resort all inclusive; detiene un portfolio premier di resort di fascia alta e di qualità superiore in località iconiche e nei mercati principali in tutta la regione dei Caraibi e del Messico. Le alternative strategiche prese in considerazione potrebbero avere un valore strategico decisivo per aggiungere nuovi flussi di entrate durature e incrementali per Hyatt. Restiamo fermamente impegnati nel nostro modello commerciale asset-light e, se questo processo proseguirà, continueremo a tracciare un percorso chiaro per un risultato asset-light per qualsiasi alternativa strategica che intraprenderemo».