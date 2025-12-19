I fatti dell’anno in 10 volti

SHAIKHA AL NOWAIS

La first lady. Shaikha Al Nowais è la prima donna eletta segretario generale nei 50 anni di storia di Un Tourism, l’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’Onu, con inizio mandato nel 2026. Leader degli Emirati Arabi Uniti nel turismo, porta una vasta esperienza dal settore privato, in particolare come vicepresidente corporate di Rotana Hotels. Al Nowais, inoltre, è presidente del gruppo di lavoro sul turismo della Camera di Commercio di Abu Dhabi e membro del consiglio dell’Abu Dhabi Businesswomen Council.

Il suo programma si fonda su cinque priorità: turismo responsabile, sviluppo delle competenze, tecnologia al servizio del bene comune, finanza innovativa, governance intelligente. «Questa è una vittoria per tutti noi – ha sottolineato Al Nowais – Insieme portiamo avanti la convinzione che il turismo, nella sua forma migliore, possa elevare le nazioni e unire l’umanità».

Ma è un altro il punto che ci tiene a sottolineare: «Sono orgogliosa di rappresentare gli Emirati Arabi Uniti, una nazione la cui leadership ha costantemente sostenuto la parità di genere e l’emancipazione femminile».

Nella sua fitta agenda c’è grande spazio per il climate change, con grande attenzione al turismo sostenibile. Non a caso, tra i pochi, concreti, passi in avanti nelle strategie di contenimento scaturite dalla Cop 30 in Brasile primeggia proprio il Pas (Plan for Accelerate Solution) adottato da Un Tourism. Un programma di rafforzamento della governance attraverso il Gruppo di lavoro interistituzionale sul turismo e l’azione per il clima, affinché si acceleri nell’attuazione della Dichiarazione di Glasgow nell’ambito del programma One Planet Sustainable Tourism.

L’altro tema riguarda l’overtourism: «Servono una gestione intelligente dei flussi, la diversificazione delle destinazioni e una vera inclusione». Nonostante le tragedie di Gaza e della guerra russo-ucraina, Un Tourism segnala a novembre il nuovo record del turismo mondiale nei primi nove mesi dell’anno: superata la soglia di 1,1 miliardi di viaggiatori. A trainare la crescita Africa ed Europa.

DANIELA SANTANCHÈ

«La nomina di Al Nowais è un segnale molto importante anche per tutte le donne arabe». Un apprezzamento che va ben oltre le congratulazioni e la solidarietà femminile, quello espresso dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. E tutto si potrà dire tranne che a Villa Ada manchino spirito d’iniziativa e “gioco di squadra”.

Il successo del Wttc Global Summit a Roma certifica le potenzialità del turismo di casa nostra, capace di attrarre tutti i big player del settore provenienti da 65 Paesi. La notizia più rilevante riguarda gli otto miliardi di investimenti in Italia in arrivo dai grandi gruppi del turismo internazionale nei prossimi anni, l’intervento più massiccio mai portato in un Paese dal Wttc. È in questa circostanza che Santanchè ricorda che «il turismo deve essere un ponte di pace, perché dove ci sono turisti non ci sono soldati, né eserciti».

Le stime incoming per Natale e Capodanno fanno ben sperare: 4 milioni di arrivi aeroportuali e una spesa pari a 3,5 miliardi di euro. Tra strappi e frenate prosegue la rivoluzione degli affitti brevi e la destagionalizzazione compie passi da gigante, grazie ai risultati significativi dei mesi spalla. L’overtourism resta un problema e Santanchè – insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – istituisce un Tavolo di lavoro interministeriale insieme ai rappresentanti dei Comuni firmatari della Carta di Amalfi, in testa il sindaco dell’ex Repubblica Marinara, Daniele Milano. Ma ora è tempo di cogliere i frutti dei grandi eventi: le Olimpiadi di Milano Cortina nel 2026 – con la Tregua Olimpica firmata anche dalla Russia – e l’America’s Cup a Napoli nel luglio 2027.

E per il travel che verrà, arrivano i nostri. Il primo rinforzo è la Venere in carne e ossa presentata da Santanchè, con Open to Meraviglia che si evolve in Welcome to Meraviglia. «Venere – spiega Santanchè – girerà la Penisola, da Nord a Sud, per valorizzare il nostro meraviglioso patrimonio turistico. Interagirà con il territorio per cogliere gli aspetti più autentici dell’Italia». Prosit.

JANNIK SINNER

Nessun errore. Jannik Sinner è a tutti gli effetti un big player e incide eccome sul turismo (degli eventi): il sold out a Torino per le Atp Finals è un tesoro portato in dote dall’asso di Sesto, trionfatore a Wimbledon, prima volta in assoluto di un tennista italiano. Segni particolari: 24 anni, criniera fulva, numero 2 del Mondo, dopo un lungo testa a testa con il suo amico-rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

E Sinner non è l’unica icona sportiva a promuove le destinazioni, anzi. I casi più emblematici sono quelli di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, al servizio di Miami e Arabia Saudita. Messi, inoltre, è ambasciatore ufficiale del turismo saudita: da maggio 2022 è testimonial della campagna “Go Beyond What You Think”. La Giamaica sventola il vessillo di “Lightning” Usain Bolt. Roger Federer è ambasciatore ufficiale della Svizzera e il suo storico rivale, Rafa Nadal, promuove la sua isola natale, Maiorca.

I conti tornano, conferma Cédric Lopez, direttore vendite di Sojern: «Il turismo sportivo rappresenta il 10% della spesa turistica mondiale e raggiungerà 1,3 trilioni di dollari entro il 2032».

Anche Julio Velasco è un ambasciatore dello sport, ma nel vero senso del termine. Un vincente, un raro esempio di intelligenza e competenza. Un maestro del coaching, che prevede poche regole, ma precise, adatte anche al travel: favorire la leadership e l’identità del team, migliorare le performance e condividere un progetto a lungo termine. Sembra l’Ai applicata alla massima potenza. Invece è l’uomo.