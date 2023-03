I4T, Giussani: «Polizze di viaggio ormai indispensabili»

Chiuso il 2022 con numeri positivi e l’incremento delle agenzie codificate pari ora a oltre 4mila, I4T rilancia la nuova versione di I4Flight, valida per tutti i mezzi di trasporto regolarmente prenotati (non solo aereo) con estensione facoltativa del massimale a 1.500 euro.

In aggiunta, l’azienda presenta al trade anche le polizze “estero su estero” valide per i clienti stranieri in viaggio all’estero, disponibili nella versione spese mediche oppure annullamento all risk.

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, dichiara: «Il trend del 2022 prosegue anche a inizio 2023, segno che la copertura assicurativa è ormai imprescindibile, tanto per il cliente, quanto per l’agente di viaggi. La nostra priorità è garantire un prodotto completo, affidabile e sicuro, che in questo periodo può diventare uno strumento per incentivare l’advanced booking».