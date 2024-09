Iata, a ottobre la World Safety and Operations Conference di Marrakech

Nuovo appuntamento con l’innovazione tecnologica sostenibile: Iata ha annunciato che il tema della prossima edizione del World Safety and Operations Conference (Wsoc) 2024 sarà “Abbracciare l’innovazione e la tecnologia per operazioni sicure ed efficienti”. Il forum si svolgerà dal 1° al 3 ottobre a Marrakech, in Marocco, ospitato da Royal Air Maroc. L’evento di quest’anno è particolarmente atteso perché si svolge in un contesto di crescenti sfide operative, conflitti regionali, minacce alla sicurezza informatica ed eventi meteorologici estremi, tra gli altri.

«Le compagnie aeree affrontano sfide comuni con un ambiente operativo che sta diventando sempre più complesso – ha spiegato Willie Walsh, direttore generale Iata – Allo stesso tempo, i progressi tecnologici, compresa l’intelligenza artificiale, offrono un potenziale sempre maggiore a sostegno di operazioni sicure ed efficienti. Il Wsoc 2024 vuole essere l’occasione in cui leader ed esperti del settore condividono conoscenze ed esperienze per rendere il settore ancora più resiliente e robusto di fronte alle sfide emergenti».

Dal canto suo Abdelhamid Addou, presidente del consiglio di amministrazione e ceo di Royal Air Maroc, ha sottolineato: «La sicurezza è la massima priorità dell’aviazione e la pietra angolare delle operazioni di ogni compagnia aerea. Per Royal Air Maroc ospitare il Wsoc è un’opportunità per contribuire a rafforzare le prestazioni del settore raddoppiando al tempo stesso i nostri sforzi. Questo è un aspetto particolarmente importante per la compagnia mentre ci imbarchiamo su un’importante espansione per diventare un vettore di 200 aerei entro il 2037. Questa crescita porterà benefici economici e sociali in tutto il Marocco e in Africa e contribuirà ai preparativi della regione per la Coppa del mondo di calcio Fifa 2030».