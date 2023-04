Idee per Viaggiare ha incontrato 1.200 agenzie in quattro mesi

Idee per Viaggiare spinge l’acceleratore sulle iniziative per coinvolgere direttamente tutta la rete agenziale. Negli ultimi quattro mesi il t.o. ha promosso un gran numero di attività – tra cui webinar e incontri fisici – finalizzate a raccontare la sua programmazione, le proposte e il proprio stile. Sono stati 1.200 gli agenti coinvolti.

Oltre ad aver partecipato a fiere come Bit Milano e Bmt Napoli, Idee per Viaggiare, tour operator guidato da Danilo Curzi, ha ideato il roadshow 6 Oltre, in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World: 22 tappe in tutta Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’incontro con gli agenti. Il numero delle presenze è cresciuto vertiginosamente rispetto al passato, superando il migliaio.

Nella propria nuova sede ha organizzato Giovedidee, una serie di incontri, il giovedì appunto, per far conoscere di persona chi si confronta abitualmente tramite e-mail o telefono. Questi appuntamenti sono occasione per aggiornarsi su destinazioni e servizi, insieme ai product manager dell’operatore e a rappresentanti di catene alberghiere, enti del turismo e compagnie aeree partner. L’iniziativa ha riscosso molto interesse e non è da considerarsi conclusa: il 20 aprile si prosegue con Atmosphere Hotels & Resorts.

L’esperienza diretta del viaggio è imprescindibile per chi vende, così Idee per Viaggiare continua a organizzare fam trip invitando agenti selezionati. Già realizzati Abu Dhabi e Maldive, mentre sono in programma Dubai e Messico.

Paola Schiavone, responsabile marketing, ha commentato: «Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte».

Fabio Savelloni, general manager, ha aggiunto: «Raccontare il percorso di Idee per Viaggiare dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse. Rispetto a febbraio 2020 il nostro staff è cresciuto di oltre 20 persone: cresciamo e tutto lo staff evolve insieme all’azienda, preservando però lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ad una grande famiglia».