Idee per Viaggiare rilancia la “sua” Accademia Creativa Turismo

C’è anche Idee per Viaggiare all’interno del Villaggio Astoi in Bit (Pad 4 St. C122). Il tour operator illustrerà le novità sul segmento luxury e sull’Accademia Creativa Turismo.

IpV si presenta alle agenzie di viaggi forte di risultati positivi: nel corso dell’ultimo anno è stata inaugurata la nuova sede, sono state introdotte 28 nuove risorse negli ambiti booking, operativo, commerciale, It, web e grafica. Le prenotazioni stanno registrando buoni volumi e proiezioni incoraggianti, con l’obiettivo di raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato alla conclusione dell’esercizio.

«Partecipiamo alla Bit con convinzione, perché riteniamo che le manifestazioni fieristiche rappresentino un’ottima opportunità di ribadire la presenza sul mercato – commenta Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – La filiera ha bisogno di spinte da parte di tutti, gli incontri diretti favoriscono lo scambio di idee. Inoltre, riteniamo che l’associazionismo sia un valore, tanto che ci presentiamo all’interno del Villaggio Astoi. Le associazioni hanno rivestito un ruolo importante nel biennio pandemico, hanno ottenuto un peso significativo ed è giusto riconoscerne il merito riaffermando il valore e la compattezza».

Durante la fiera, Idee per Viaggiare presenta – tra le novità della programmazione – la collaborazione con il nuovissimo Atlantis The Royal, che si perfeziona con la prossima uscita di un catalogo dedicato a questa nuova icona di Dubai. Partner preferenziale per l’Italia del gruppo Kerzner, IpV a 15 anni dall’introduzione sul mercato italiano di Atlantis The Palm, presenta la nuova gemma della Palma, il non plus ultra del lusso: Atlantis The Royal, realizzato da architetti, designer e artisti internazionali. Atlantis The Royal è una destinazione nella destinazione: sulla mezzaluna di The Palm Jumeirah è un complesso visionario, nelle cui torri sono incastonate 795 sistemazioni, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Vanta una spiaggia privata di 2 km, Spa di 5.000 mq, parco acquatico con 50 scivoli, installazioni e opere d’arte.

«Dubai è una destinazione molto importante per noi – dice Tiziana Spila, product manager Emirati – Abbiamo una programmazione storica verso l’Emirato; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 è stato traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà».

E ancora, durante la Borsa Internazionale del Turismo, l’operatore presenta la prima programmazione di Act Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. L’accademia ha un’impostazione molto concreta, si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico. Corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti del turismo – travel, alberghiero, travel design, turismo sostenibile, turismo outdoor – con una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare.

Act vuole consolidarsi come punto di riferimento per la formazione turistica di eccellenza per i giovani, le imprese e i manager del turismo. Durante la Bit sarà disponibile una brochure con il calendario dei corsi del 2023.