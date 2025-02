Ihg Hotels acquisisce il brand Ruby

Ventesimo ingresso in casa Ihg. InterContinental Hotels Group ha infatti acquisito da Ruby Sarl il brand Ruby e la relativa proprietà intellettuale al prezzo di 110,5 milioni di euro. Si tratta di un marchio premium, urban e lifestyle, che si rivolge a viaggiatori moderni. Offre ai proprietari di hotel un design efficiente in termini di spazio e un concept flessibile e attraente, che Ihg – come da nota aziendale – “prevede di espandere rapidamente a livello globale”.

Fondato nel 2013, il brand Ruby gestisce ad oggi 20 hotel nelle principali città d’Europa e ne ha altri 10 in pipeline. Tra le strutture già aperte, nove sono in Germania, tre nel Regno Unito, tre in Austria, due in Svizzera, una in Italia, una in Irlanda e una nei Paesi Bassi. Nuovi hotel apriranno i battenti nei prossimi tre anni in altre città europee, tra cui Edimburgo, Marsiglia, Roma e Stoccolma.

Ruby, oggi 20° marchio del Gruppo Ihg, crescerà ancora sviluppandosi anche negli Stati Uniti entro fine anno. L’obiettivo sarà far crescere il brand fino a raggiungere più di 120 hotel nei prossimi dieci anni, e addirittura più di 250 in vent’anni.

«Questa acquisizione sottolinea le nostre intenzioni di rafforzare la presenza di Ihg in segmenti dell’hôtellerie importanti e attraenti e di utilizzare la nostra esperienza per integrare e far crescere marchi e portafogli di hotel. Il microspazio urbano è un modello favorevole al franchising con condizioni economiche interessanti per i proprietari e vediamo eccellenti opportunità non solo per espandere Ruby in Europa, ma anche per portare rapidamente questo brand nelle Americhe e in tutta l’Asia, come abbiamo già fatto in passato con successo», ha affermato Elie Maalouf, chief executive officer di Ihg Hotels & Resorts.

Michael Struck, fondatore e ceo di The Ruby Group, ha aggiunto: «Abbiamo selezionato con cura Ihg e abbiamo individuato il Gruppo come partner più adatto a portare il marchio e la nostra espansione internazionale a un livello superiore. La forza distributiva di Ihg, il fatto che Ruby si integri perfettamente nel suo portfolio e la comprovata esperienza nel preservare identità e cultura dei brand nel processo di integrazione ci danno grande fiducia, in questo momento in cui inauguriamo insieme un nuovo capitolo. Inoltre, la tempistica non potrebbe essere migliore. Le nostre soluzioni per un efficiente riutilizzo e riadattamento degli spazi adibiti a ufficio sono molto richieste e ci mettono nella posizione ideale per una forte crescita».

