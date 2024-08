Il bollino green del Wttc a 5mila hotel nel mondo

Il World Travel & Tourism Council, Wttc, celebra un altro importante traguardo: oltre 5mila strutture in più di 80 Paesi hanno adottato il programma Hotel Sustainability Basics (Basics). Gli hotel nelle principali destinazioni di Europa, Africa, Americhe e Asia-Pacifico hanno scelto di seguire Basics, e il programma continua a ricevere supporto globale con nuove partnership in importanti realtà turistiche come Giappone, Filippine e India.

Progettato per guidare gli albergatori nei primi passi verso una maggiore sostenibilità, Basics è un programma di verifica indipendente, supervisionato dai rinomati valutatori Green Key e Sgs, garantendo rigorosi standard e credibilità. Il format fornisce agli hotel di qualunque dimensione una linea di azione in 12 punti volta a ridurre le emissioni di carbonio, energia, acqua e rifiuti, e garantire che le comunità locali beneficino delle operazioni alberghiere.

I principali marchi alberghieri, tra cui Jin Jiang, uno dei più grandi gruppi alberghieri del mondo, il gigante europeo Louvre Hotels Group, Choice Hotels, Radisson Hotel Group e Accor hanno adottato Basics. L’Ente del turismo giapponese ha collaborato con il Wttc attraverso la sua Japan Sustainable Tourism Initiative (JSTi) per supportare il lancio del progetto in tutto il Paese. Un programma pilota prepara il terreno prima di estendere l’iniziativa a tutti i fornitori di alloggi giapponesi.

Nelle Filippine, Tajara Hospitality Group e Greenview hanno collaborato con l’organismo mondiale del turismo per il lancio sul mercato di Basics attraverso il loro evento annuale sull’ospitalità sostenibile PhilHost. Basics è inoltre destinato ad espandersi in India con il supporto dei membri Wttc The Indian Hotels Company Limited, Radisson India, Wttc India Initiative, Hotel Association of India e la principale agenzia di viaggi online del Paese MakeMyTrip.

Travel + Leisure è ora un sostenitore ufficiale, contribuendo a promuovere Hotel Sustainability Basics attraverso il suo portfolio di oltre 245 siti. Per soddisfare la domanda internazionale è ora disponibile anche in più lingue, offrendo risorse complete in inglese, francese, spagnolo e giapponese.

«Hotel Sustainability Basics è una potente testimonianza del nostro sforzo collettivo nella promozione delle pratiche sostenibili nel settore dell’ospitalità – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc – Superare le 5mila strutture verificate è più di una pietra miliare; dimostra la volontà del settore dei viaggi e del turismo di abbracciare la sostenibilità a livello globale. Questa iniziativa unisce hotel, partner del settore e standard di sostenibilità per creare un futuro resiliente, responsabile e rispettoso del pianeta».

Anche le società di gestione alberghiera indipendenti e i fornitori di alloggi unici hanno compiuto i primi passi verso la sostenibilità aderendo ai criteri di base. Aleph Hospitality, la più grande società di gestione alberghiera indipendente in Medio Oriente e Africa, Sanctuary Retreats by Abercrombie and Kent, lussuosi lodge safari africani, tra gli altri, stanno ora entrando nel loro secondo anno di verifica.

Hotel Sustainability Basics ha inoltre ottenuto l’approvazione di destinazioni in tutto il mondo, tra cui Caraibi, Mauritius, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Azerbaigian, Messico ed Ecuador.