Il Buy Mice torna a Roma: l’Oman protagonista

Presenza d’eccellenza al Buy Mice di Roma. Al workshop di oggi (3 maggio), nello Spazio Colonna di Roma, c’è anche l’Oman Convention Bureau. Obiettivo: incontrare i buyer italiani e promuovere l’Oman come destinazione emergente, già conosciuta per il leisure, ora per meeting, incentive, congressi ed eventi.

«L’Oman – spiega Khalid Al Zadjali, direttore del Convention Bureau – guarda al turismo come a un pilastro per la crescita economica ed è disposto a investire più che mai nel settore degli eventi. Buy Mice è un marketplace esclusivo che si svolge due volte l’anno, a Roma e a Milano, e che offre alle strutture congressuali, destinazioni e società di servizi l’opportunità di incontrare i migliori organizzatori di eventi italiani interessati alla loro offerta. Per la prima volta partecipiamo anche noi per conoscere i big spender della meeting industry italiana, e nel mese di maggio parteciperemo in Europa all’Imex di Francoforte».

Da tempo in Oman si organizzano eventi di livello internazionale, in particolare nella capitale Muscat, dove il fulcro del settore è l’Oman Convention Exhibition Centre, un centro avveniristico che dispone di spazi espositivi che possono ospitare oltre 10.000 persone per sessioni plenarie, concerti, spettacoli e cene di gala su larga scala, oltre a 20 sale riunioni con capienza da 25-360 delegati, e Ballroom con oltre 2.000 posti a sedere, 10 suite e un centro fieristico. Muscat è una città ricca di storia e fascino con un vivace suq, moderne infrastrutture e splendide spiagge. È il principale punto di accesso al Paese e base per esplorare le regioni limitrofe. Affacciata sul golfo dell’Oman, la città si trova ai piedi della catena dell’Hajar, tra i principali rilievi della regione; e la caratteristica della sua offerta è quella di essere un mix di tradizione e modernità, perfetta carta d’identità del Paese per congressi e incentive.

Inoltre, l’Oman è una destinazione emergente con un carnet di esperienze molto vario: dai monti Hajar ai deserti di Sharqiyah e del Rub Al Khali, per spedizioni avventurose. E ancora, attività sportive come lo snorkeling nelle acque delle isole Daymaniyat, escursioni a piedi nei wadi, crociere su dhow nel Musandam o relax sulle spiagge bianche di Salalah.

A completare l’offerta Mice dell’Oman, l’arte e la cultura con l’imperdibile visita alla Sultan Qaboos Grand Mosque di Muscat, o ancora le visite ai vari forti e castelli, o alla Royal Opera House, per assistere a uno dei numerosi spettacoli proposti.