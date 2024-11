Il Capodanno di Idee per Viaggiare: itinerari unici tra Turchia e Medio Oriente

Le meraviglie della Turchia o il fascino avvolgente del Medio Oriente: Idee per Viaggiare propone itinerari unici per festeggiare il 2025.

Il tour operator propone tre esperienze per accogliere il nuovo anno: un tour di 5 giorni a Istanbul, tra monumenti storici e atmosfere vibranti, con un cenone esclusivo per la notte di Capodanno. Per chi cerca un’avventura unica, l’itinerario “Iter Experientia” in Oman offre crociere, escursioni nel deserto e cene sotto le stelle. Infine, Dubai incanta con le sue celebrazioni spettacolari, tra grattacieli, lusso e fuochi d’artificio mozzafiato.

Ogni viaggio è un’opportunità per vivere il Capodanno in modo indimenticabile.

CAPODANNO IN TURCHIA

Istanbul incanta, intrecciando culture e epoche in un affascinante melting point. Idee per Viaggiare propone un tour di 5 giorni e 4 notti, pensato per immergersi nella città, visitando i monumenti storici e percependo le atmosfere pulsanti della città. Questo viaggio attraversa luoghi iconici e angoli nascosti, permettendoti di scoprire i mille volti di Istanbul, affidandosi senza pensieri all’organizzazione della Palma. Per la notte di Capodanno, si prevede un cenone esclusivo in un ristorante selezionato, per celebrare l’inizio dell’anno in un ambiente unico e suggestivo, capace di regalare emozioni e ricordi indelebili.

CAPODANNO IN OMAN

Il percorso “Iter Experientia” di 9 giorni conduce nel cuore dell’Oman, tra scenari spettacolari e tradizioni ancestrali. Idee per Viaggiare ha ideato un itinerario autentico: crociere lungo le coste, escursioni guidate, cene sotto cieli stellati e notti immersi nella quiete del deserto di Wahiba. La notte di Capodanno è pensata per essere memorabile, con un raffinato cenone in una cornice suggestiva, per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera che unisce eleganza e magia.

CAPODANNO A DUBAI

Festeggiare il nuovo anno tra i grattacieli e le luci sfavillanti di Dubai è un’esperienza senza pari. La città mette in scena una delle celebrazioni più grandiose al mondo, con cene raffinate in ristoranti d’élite e spettacolari fuochi d’artificio che illuminano i suoi luoghi più iconici. Un Capodanno a Dubai si trasforma in un evento straordinario, tra meraviglia e lusso, per iniziare l’anno in grande stile.

Idee per Viaggiare, fondato nel 1995, è un tour operator specializzato nella costruzione di viaggi lungo raggio e tailor made. La qualità dei servizi offerti rappresenta un plus imprescindibile, tanto da rendere Idee Per Viaggiare brand di riferimento per viaggiatori di target alto che prediligono un approccio personalizzato; la stessa filosofia viene applicata anche nell’ampia proposta dedicata ai viaggi di nozze.

Tra gli asset strategici del tour operator, che ha la sua innovativa sede nel quartiere ostiense della Capitale, emerge la specializzazione di prodotto come leva per ampliare quote di mercato, avviando così negli ultimi anni un processo di integrazione orizzontale, con le acquisizioni del brand Marcelletti, rinomato per i viaggi in America Latina, e di Chinasia, storico marchio dell’industria turistica italiana, noto per la sua vocazione monoprodotto sulla Cina.

www.ideeperviaggiare.it

Clicca qui e scopri le offerte a partenza garantita