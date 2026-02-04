Il cfo di Tap Air Portugal è ora Renato Inácio

Tap Air Portugal ha nominato Renato Inácio come nuovo chief financial officer (cfo) della compagnia, in seguito alle dimissioni presentate da Gonçalo Pires.

Renato Inácio è entrato in Tap nel primo trimestre del 2021, ricoprendo l’incarico di senior director of corporate finance and risk. Svolge inoltre attività di docenza in qualità di professore a contratto presso l’Iseg/Università di Lisbona. In precedenza, ha maturato una significativa esperienza professionale in Deloitte, dove ha operato fino al 2017, come partner nei Financial Advisory Services, proseguendo successivamente la propria attività in ambito di private equity.

Gonçalo Pires è stato nominato amministratore non esecutivo di Tap nel 2021, assumendo nel medesimo anno l’incarico di cfo. Il consiglio di amministrazione di Tap “esprime il proprio ringraziamento a Gonçalo Pires per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso del suo incarico, formulando i migliori auspici per il prosieguo della sua carriera professionale”.

Pa foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Tap