Il gruppo italiano Statuto acquisisce la proprietà del W Ibiza

Il Gruppo Scala Capital ha venduto l’hotel W Ibiza al Gruppo italiano Statuto, già proprietario in Italia di diverse strutture di pregio come il Danieli di Venezia, il San Domenico di Taormina e il W Milan che debutterà nella capitale della moda quest’autunno, in Piazzetta Bossi, a pochi passi dal Teatro alla Scala e dal caratteristico quartiere di Brera.

Per Statuto si tratta del primo investimento spagnolo: la cifra della transazione per la struttura gestita da Marriott (125 camere e 37 suite) non è stata ancora resa nota.

L’operazione – si legge sul quotidiano iberico Hosteltur – sarebbe stata portata a termine con la consulenza di Baker McKenzie, società statunitense di studi legali con quasi 80 uffici in 46 Paesi del mondo.