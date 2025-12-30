Il Jordan Tourism Board chiude gli uffici italiani

Con una nota inviata a poche ore da Capodanno, il Jordan Tourism Board (Jtb) annuncia la chiusura della sede italiana a partire dal 1º gennaio 2026. Una scelta che rientra nel piano di riorganizzazione degli uffici turistici a livello internazionale decisa dal ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania.

A partire dal nuovo anno, dunque, operatori turistici, media e viaggiatori potranno rivolgersi direttamente alla sede centrale del Jordan Tourism Board, scrivendo all’indirizzo email info@visitjordan.com per per ogni richiesta di supporto, informazioni o collaborazione. Le caselle di posta elettronica italy@visitjordan.com e marco@visitjordan.com – a cui ha risposto finora il responsabile marketing Marco Biazzetti – saranno disattivate.

“L’ufficio italiano del Jordan Tourism Board – si legge nel comunicato stampa – esprime un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del settore, ai rappresentanti della stampa e a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno collaborato attivamente al successo e al posizionamento della Giordania nel mercato italiano”.

Da Nadia Pasqual, incaricata alle media relations & Pr, un «sentito grazie» a Biazzetti: «Sono stati tre anni densi, ricchi di sfide e soddisfazioni», scrive sul suo profilo LinkedIn