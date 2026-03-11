Il miglior hotel va per mare: la campagna Explora Journeys

Explora Journeys, parte del Gruppo Msc, arriva alla Bmt di Napoli (Pop Up Pad. 6 – Stand 6052) dopo la giornata storica del 9 marzo quando, alla Fincantieri di Sestri Ponente, il brand di lusso dei viaggi oceanici ha celebrato simultaneamente il varo tecnico di Explora IV, la cerimonia della moneta di Explora V e il taglio della prima lamiera di Explora VI.

In fiera il brand presenta la nuova campagna globale cinematografica sviluppata da McCann Paris e diretta dal regista e fotografo pluripremiato Jonas Lindstroem. Pensata per superare le convenzioni tradizionali delle crociere, la campagna offre un affascinante scorcio dell’esperienza Explora Journeys, invitando al contempo una nuova generazione di viaggiatori a ripensare completamente il concetto di lusso nel viaggio.

Attraverso una serie di evocativi “Maybe”, il filmato (CLICCA QUI PER GUARDARLO) narra delle unità Explora, non semplicemente come navi da crociera, ma come hotel galleggianti a 5 stelle dove i confini del lusso sulla terraferma vengono superati, per una proposta che colloca sempre più il brand in una categoria a sé.

«Le esperienze alberghiere più straordinarie potrebbero non trovarsi affatto sulla terraferma – afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys – Attraverso una narrazione più giocosa e cinematografica, invitiamo gli ospiti più esigenti a osservare il viaggio via mare da una nuova prospettiva in cui l’oceano non è semplicemente un passaggio tra destinazioni, ma un luogo di arricchimento, rigenerazione e scoperta personale. La campagna – continua Nash – introduce volutamente un cambio di prospettiva: riformula l’idea stessa di hotel, proponendo che la destinazione più affascinante dell’ospitalità non si trovi lungo una strada, ma solchi il mare. Guardando al futuro, con l’obiettivo di avere sei navi in mare entro il 2028, siamo entusiasti di condividere questa audace nuova campagna che cattura davvero l’essenza del nostro Ocean State of Mind».

Il filmato sarà distribuito a livello globale su canali digitali, tv, social, stampa e selezionati spazi out of home.

