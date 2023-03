Il ministro Santanchè inaugura la Bmt di Napoli

Al via, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la 26ª edizione della Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo, la principale kermesse del travel del centro-sud organizzata dalla Progecta di Angioletto De Negri.

L’inaugurazione si terrà domani, giovedì 16 marzo, alle 11.30 (sala Mediterraneo, padiglione 4) in collaborazione con UniCredit. Un taglio del nastro a cui parteciperà anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, con l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci.

«Torna la mostra delle eccellenze del nostro territorio. È un’occasione importante per analizzare i primi straordinari risultati che Napoli sta ottenendo in termini di flussi e per capire come mettere ulteriormente in luce le potenzialità di un settore che è motore trainante dello sviluppo del Paese», dichiara il primo cittadino partenopeo che assicura, per il capoluogo campano, «un’offerta turistica di qualità e sempre più destagionalizzata».

Gli fa eco l’assessore Casucci: «Questo sarà l’anno del riposizionamento e della competitività a livello internazionale secondo linee di intervento più innovative, trasparenti e durature».

Dedica alla “sua” Ischia, colpita mesi fa dalla terribile frana, questa edizione di Bmt il patron De Negri: «Abbiamo messo a disposizione dell’isola uno stand in fiera in vista dell’imminente stagione estiva», anticipa.

E aggiunge: «La previsione delle presenze professionali in fiera è straordinaria a conferma che la Bmt di quest’anno passerà alla storia e coronerà definitivamente la ripartenza di tutto il comparto turistico nazionale, visto anche l’annunciato sostegno da parte del governo. Siamo arrivati al nastro di partenza con sacrificio e orgoglio», conclude.

I tre giorni di fiera – a Fuorigrotta fino a sabato 18 marzo – si svolgono su un’area espositiva di 12mila mq con 400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 150 buyer, 12 regioni e 26 Paesi partecipanti, 220 media, 4 workshop B2B tematici: Incoming; Terme, Benessere & Vacanza Attiva; Incentive&Congressi; e Turismo Sociale.

Novità dell’edizione 2023 l’apertura al pubblico, il sabato dalle 10 alle 17, con la piattaforma dedicata ilsalonedellevacanze.it.

«Turismo, agroalimentare e cultura rappresentano un triangolo d’oro per il sud d’Italia, ma è in particolare il settore turistico a essere di fondamentale importanza per l’attrazione di persone, di nuovi investimenti e per la creazione di posti di lavoro», chiosa Ferdinando Natali, regional manager per il sud di UniCredit, main partner di Bmt.