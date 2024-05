Il mondo del travel in Sudafrica per Indaba 2024

Prende il via l’Africa’s Travel Indaba, principale fiera e vetrina internazionale per il turismo africano di scena dal 13 al 16 maggio all’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre di Durban, in Sudafrica

Durante i quattro giorni di manifestazione è previsto un fitto programma di eventi, conferenze, spettacoli e attività di networking. Per l’occasione, la provincia di KwaZulu-Natal ha rafforzato le misure di sicurezza, in particolare nei luoghi più turistici e intorno al Durban ICC Precinct.

Il sindaco Mxolisi Kaunda ha ribadito il grande impegno da parte delle istituzioni nel rendere la città accogliente e efficiente per i visitatori, citando i risultati di successo ottenuti da Durban in tema grandi eventi. Ha inoltre sottolineato il riconoscimento della città come destinazione leader in Africa per i festival e gli eventi per tre anni consecutivi, come attestato dai World Travel Awards.

Africa’s Travel Indaba 2024 funge da catalizzatore per la crescita e la connessione. I partecipanti sono invitati a contribuire al dialogo, a condividere le loro prospettive e a diventare parte integrante dell’evoluzione del turismo africano.