Il Senegal sigla la collaborazione con Il Diamante

Senegal chiama Italia, terza clientela turistica dopo Francia e Spagna. «Vogliamo riposizionare il nostro Paese, prima democrazia dell’Africa occidentale, con lunga tradizione di pace, un dialogo interreligioso pacifico da sempre e dove il turismo rappresenta la seconda voce economica dopo la pesca», dichiara Papa Mahawa Diouf, direttore generale dell’Aspt – Agenzia senegalese per la promozione del turismo, ramo del ministero del Turismo che sviluppa il marchio “Destinazione Senegal, Terra di Teranga”, ovvero dell’ospitalità.

«Godiamo anche di una posizione top dal punto di vista della sicurezza turistica e per il nostro ecosistema, un giardino a cielo aperto, con spettacolari microclimi e ambienti protetti – continua il direttore – E poi il Senegal è la prima “destinazione soleil”, con 25-30 gradi tutto l’anno, salvo le piogge di luglio-settembre, e gli italiani si trovano bene per la comune attitudine verso la cultura, la musica, le chiacchiere».

Molte le bellezze naturali del Paese: oltre 700 km di costa e 530 di spiagge, patrimoni Unesco di città coloniali e parchi, foresta tropicale, cascate, savana, fiumi, una fauna ricca e varia, una cultura autentica.

Obiettivo del rilancio è ritrovare in aeroporto quel target di 3 milioni di turisti internazionali già ipotizzato nel 2019 per il 2023. L’anno pre Covid registrò 1.550.000 arrivi, superati nel 2022, a quota 1.800.000 passeggeri circa, con buon numero di americani, soprattutto di Harlem, in cerca delle loro lontane origini all’Ile de Gorée, luogo della partenza degli schiavi e patrimonio Unesco.

La tendenza è buona, sostenuta in Italia dai due voli diretti settimanali Milano Malpensa-Dakar operati da Air Senegal, altrettanti da Neos e doppio collegamento no-stop settimanale anche di Albastar, ma da Bergamo Orio al Serio. Crescono poi le crociere italiane che sempre più toccano il porto di Dakar.

La nuova missione di promozione in Italia punta al trade, con attività B2B che partiranno nei prossimi mesi in collaborazione con gli agenti di viaggi: formazione, fam trip, eductour, viaggi e serate a tema, la pubblicazione di un catalogo monografico per la stagione, il 2° semestre dell’anno.

Lo conferma l’accordo 2023-2024 siglato in Bit tra Aspt e Il Diamante Quality Group, «il miglior tour operator africano per noi», ha sottolineato Diouf .

«E noi con forza vogliamo riposizionare la destinazione, dopo averla programmata per oltre trent’anni – ha commentato Davide Bomben, Africa area manager Il Diamante – Gli agenti di viaggi che si formeranno alla nostra Academy diventeranno ambasciatori del vero Senegal, cambiato completamente negli ultimi otto anni».

Per Aspt, poi, ci sarà spazio anche per il B2C, con ambasciatori d’eccellenza come Khaby Lame, l’influencer senegalese naturalizzato italiano noto in tutto il mondo per il suo gesto delle mani aperte nei video-reaction muti di TikTok. Senza tralasciare le molte potenzialità d’investimento nel turismo d’affari e di attività d’impresa, essendo il Senegal una delle economie di maggior successo dell’Africa subsahariana.