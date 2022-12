Il t.o. Club del Sole ora entra in Etoa

Prestigiosa adesione del tour operator Club del Sole, specializzato in vacanze outdoor, che è fra i 165 nuovi membri della European Tourism Association – Etoa, l’associazione di categoria più importante nel panorama europeo, che conta oltre 1.200 organizzazioni aderenti fra tour operator, operatori online, intermediari, enti turistici, hotel e altri fornitori di servizi commerciali e turistici.

«Il nostro ingresso in Etoa è un significativo passo che porta il t.o. oltre i confini italiani e ci offre un’occasione di dialogo costante con i colleghi della filiera turistica internazionale – spiega Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole – Oggi più che mai ci sentiamo parte attiva della comunità di professionisti che lavorano per l’industria più bella di tutte, il turismo, e consideriamo questo ingresso come un’opportunità di crescita, confronto e dialogo, umano e professionale. Porteremo nell’associazione il nostro format di vacanza all’aria aperta che offre ai nostri ospiti esperienze di ospitalità complete e integrate; porteremo nell’associazione il nostro modello sostenibile di sistema con i territori dove sono situati i nostri villaggi, territori di cui ci sentiamo cittadini attivi e ambasciatori sempre in prima linea quando c’è da difenderne e valorizzarne i loro giacimenti naturali, artistici, culturali. Con particolare riguardo al tema della sostenibilità, umana e ambientale, fondamentale anche per Etoa».

Etoa collabora, infatti, con le autorità politiche dei diversi Paesi con l’obiettivo di rendere l’ambiente commerciale equo e sostenibile. Promuove, inoltre, un’Europa competitiva e attrattiva sia per i consumatori che per gli stessi operatori.

Prima occasione ufficiale per Club del Sole in qualità di nuovo membro della European Tourism Association è stata la partecipazione all’evento Global European Marketplace, tenutosi a Londra gli scorsi 3 e 4 novembre. Il workshop, appuntamento chiave per le relazioni commerciali che si rinnova ogni anno, è stato un’opportunità di incontri e di relazioni, una due giorni per conoscere nuovi partner, fornitori e buyer.