Il tempo delle mele va in crociera

Quella che un tempo era considerata una vacanza per eccellenza delle generazioni più mature, sta attraversando oggi una radicale trasformazione demografica. Leggendo i dati dell’ultimo Clia – State of the Cruise Industry Report, infatti, è in corso un cambio generazionale senza precedenti. Numeri e percentuali confortati dall’esperienza diretta: basta salire a bordo di una qualsiasi nave per accorgersi che gli ospiti sono decisamente più giovani. Oggi l’età media dei crocieristi è di 46,5 anni, mentre era di ben 64 anni nel 2000, con un abbassamento di quasi vent’anni in poco più di due decenni. Se poi si analizza la segmentazione per fasce d’età, salta all’occhio che il 67% appartiene alla Generazione X (1965-1980) o è più giovane, mentre il 36% ha meno di 40 anni.

Millennial (1981-1996) e Gen Z (1997-2012) stanno ridisegnando il mercato, distinguendosi per l’elevato interesse a tornare a bordo dopo una prima crociera, magari da ragazzi con la famiglia, e manifestando una forte fidelizzazione, a testimonianza di quanto la vacanza in mare riesca ad agganciare anche i viaggiatori più esigenti. Di pari passo, il settore sta attirando anche un numero crescente di first-timers. Il 31% dei crocieristi degli ultimi due anni è alla sua prima esperienza, in crescita rispetto al 27% del 2023 e al 24%del 2019: il mercato si sta allargando, imponendo di conseguenza alle compagnie un ripensamento profondo e strutturale dell’offerta.

IL TARGET RIDISEGNA GLI SPAZI

Per questi target i requisiti decisivi nella scelta della crociera spaziano dalla disponibilità di strutture wellness e Spa di qualità agli spazi co-working con connessione affidabile per lavorare da remoto, dai ristoranti fine dining agli ambienti instagrammabili per scatti da condividere sui social, fino all’ormai imprescindibile attenzione alla sostenibilità da parte della compagnia. Per quanto riguarda gli itinerari, i Millennial sembrano prediligere percorsi esperienziali in linea con i loro interessi e stili di vita, meglio se con scali in porti meno battuti, mentre tra gli appartenenti alla Gen Z vanno forte le mini-crociere, meno impegnative in termini di tempo e budget. Ma soprattutto le generazioni più giovani sono attratte dall’offerta di esperienze memorabili, da vivere sia a bordo sia a terra.

ESPERIENZE SENSORIALI A BORDO

Un desiderio di autenticità, emozione e personalizzazione che Costa Crociere ha intercettato in pieno con la Sea & Land Wonder Platform, il concept che attraverso Sea Destinations e Land Experiences trasforma la navigazione in un’esperienza emozionale e multisensoriale. In primavera, le mini-crociere di 3-4 giorni nel Mediterraneo Occidentale a bordo di Costa Fascinosa offrono un concentrato di vacanza in formato smart, perfetto per chi desidera fare un viaggio intenso anche con pochi giorni a disposizione. In estate, Costa Pacifica promette di vivere momenti iconici come lo sbarco al tramonto nella baia di Golfo Aranci per nuotare nelle acque cristalline dell’Isola di Tavolara, mentre ad agosto è prevista una crociera speciale dedicata all’eclissi solare nel Mar delle Baleari, per assistere da una postazione unica a uno spettacolo naturale irripetibile. Tra le nuove Land Experiences spiccano i tour in Mehari tra i paesaggi di Cassis e divertenti corse in Vespa tra le strade di Roma per scoprire la Capitale da una prospettiva diversa. Nel Nord Europa, Costa Favolosa navigherà tra i fiordi patrimonio Unesco di Geirangerfjord e Nærøyfjord, dove sarà possibile partecipare alla Sea Destination che prevede la meditazione all’alba davanti alle Seven Sisters. La nave prolungherà poi la stagione fino all’autunno con la Club Cruise per ammirare l’aurora boreale.

TRA ISOLE GRECHE E BAIE TURCHESI

Fanno invece rotta verso le destinazioni più affascinanti del Mediterraneo Orientale Msc Lirica e Msc Divina, che quest’estate effettueranno crociere settimanali tra Isole Greche, Turchia, Italia e Montenegro, con scali anche in porti minori, ancora poco frequentati dalle grandi navi da crociera. Da fine aprile, Msc Divina partirà da Civitavecchia per raggiungere la greca Mykonos, per poi proseguire verso la costa turca, dove sono previste soste a Kusadasi con visita al sito Unesco di Efeso e, per la prima volta, nelle baie turchesi di Marmaris, da cui far ritorno in Italia con un ultimo stop a Napoli. Msc Lirica offrirà itinerari da Venezia-Marghera verso la pittoresca Kotor in Montenegro e Syros, una delle più caratteristiche isole delle Cicladi, dove è prevista anche una sosta con pernottamento a Mykonos, per consentire agli ospiti di immergersi nella sua vivace vita notturna.

LA COMBO LUSSO E SPORT

A chi desidera unire il fascino di una crociera di lusso a un’esperienza davvero fuori dal comune, anche quest’anno Explora Journeys propone un memorabile long weekend a bordo di Explora I per il Gran Premio di F1 di Monaco. Dal 3 all’8 giugno la nave sarà ormeggiata nel porto monegasco, offrendo agli ospiti l’accesso esclusivo alle tribune e all’F1 Paddock Club per assistere a uno degli eventi più glamour della Costa Azzurra. Nell’ottica di proporre la flotta come destinazione ideale per chi considera lo sport anche un motore di scoperta e crescita personale, il marchio di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc offre agli ospiti un’offerta fitness di alto livello con attrezzature Technogym di ultima generazione, campi sportivi all’aperto, pista da running e, a bordo della nuova Explora III, anche uno studio privato per allenamenti personalizzati.