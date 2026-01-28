Il veneziano Bassani Group diventa Impresa Storica

Bassani Group è stata riconosciuta azienda storica ed entra nel prestigioso Registro Nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, attestazione che premia la storia ultracentenaria della realtà veneziana di riferimento nel settore dei servizi turistici, portuali e marittimi.

Fondato a Venezia nel 1860 come agenzia marittima e casa di spedizioni, il Gruppo Bassani rappresenta un esempio virtuoso di continuità imprenditoriale che attraversa oltre 165 anni di storia italiana. Negli anni Trenta del Novecento, l’azienda ha ampliato le proprie attività entrando nel settore incoming come tour operator. Nel 1947 ha ottenuto la seconda licenza Iata in Italia, confermandosi tra i membri fondatori di Fiavet, Wata, Twlgo e World of Incentives.

TRADIZIONE LOCALE E VISIONE INTERNAZIONALE

Con radici profondamente ancorate al territorio veneziano e veneto, Bassani Group ha saputo coniugare la vocazione locale con una visione internazionale, valorizzare il tessuto imprenditoriale regionale, conoscendone esigenze e peculiarità, e al contempo operare con standard e prospettive di respiro mondiale, con servizi in Italia e nei principali mercati internazionali. Una capacità che ha accompagnato l’azienda lungo tutti gli anni del suo operato, attraverso crisi economiche, guerre mondiali, trasformazioni tecnologiche e rivoluzioni del settore turistico, e l’ha distinta sempre come partner affidabile e all’avanguardia per i propri stakeholder e-business partner.

Attualmente, Bassani Group opera con 200 dipendenti a tempo indeterminato, che in stagione arrivano a 300, con un ecosistema integrato di servizi che spaziano dal destination management alla gestione di operazioni portuali per l’industria crocieristica, dai servizi di ground handling per le maggiori compagnie internazionali all’organizzazione di eventi corporate di alto profilo.

Il Gruppo, con le sue società satelliti come Events2B, International Limousine ServiceVenice River Cruising, ha un fatturato che si attesta tra i 40 e 45 milioni di euro – 19 milioni nel 2023 – mobilitando infrastrutture strategiche, dall’aeroporto alle stazioni ferroviarie, dalle autostrade ai terminal portuali, e generando un indotto significativo e occupazione qualificata per centinaia di giovani professionisti.

«Questo traguardo testimonia la capacità della nostra azienda di attraversare il tempo senza mai perdere la propria identità veneziana, quella stessa identità che da oltre 160 anni ci spinge a portare nel mondo l’eccellenza dei servizi e l’ospitalità che contraddistinguono la nostra terra. Come veneziano è motivo di grande orgoglio vedere riconosciuto il lavoro di generazioni di imprenditori e professionisti che hanno fatto di Bassani Group un’azienda capace di guardare al futuro con la saggezza del passato», dichiara Filippo Olivetti, amministratore delegato di Bassani Group.

L’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche è anche un impegno verso il futuro da parte della terza generazione della famiglia Olivetti che ha acquisito l’azienda negli anni Quaranta e continua a investire in formazione, innovazione tecnologica e sviluppo di nuovi servizi, con l’obiettivo di trasmettere alle generazioni successive soprattutto quei valori fondanti del “fare impresa”.

«Oggi, grazie a un management giovane e a un team dinamico e multiculturale, siamo una delle realtà più competitive e all’avanguardia del settore. Il know how accumulato in oltre un secolo e mezzo di attività ci consente di essere un partner strategico per i nostri clienti, offrendo soluzioni personalizzate che coniugano la conoscenza profonda del territorio con standard operativi di livello internazionale», aggiunge Olivetti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bassani Group